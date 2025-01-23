В крае полицейский сливал знакомому данные владельцев авто. Тот на этом зарабатывал

Posted 23 января, 11:59
Published 23 января, 11:59
Modified 23 января, 12:29
Updated 23 января, 12:29
По версии следствия, в период с декабря 2023 года по август 2024 года государственный инспектор копировал сведения с персональными данными собственников авто, информацию о выданных водительских удостоверениях и другие данные.
Он передавал их бывшему коллеге, который использовал их при оказании юридических услуг при продаже авто. Как уточнили нам в СК, он оказывал услугу «чистая сделка» — собирал все сведения о владельцах машин, данные о регистрационном учете, проверял, есть ли наложенные на машину аресты.
В СК уточнили «ПМ», что полицейский, предварительно, передавал данные «по дружбе», так как сведений о незаконных вознаграждениях пока нет.
Следователи совместно с оперативными сотрудниками провели обыски и изъяли компьютеры и документы.
Следователи возбудили уголовное дело за неправомерный доступ к ведомственной информационной системе МВД России (часть 3 статья 272 УК РФ).