В крае полицейский сливал знакомому данные владельцев авто. Тот на этом зарабатывал

Он передавал их бывшему коллеге, который использовал их при оказании юридических услуг при продаже авто. Как уточнили нам в СК, он оказывал услугу «чистая сделка» — собирал все сведения о владельцах машин, данные о регистрационном учете, проверял, есть ли наложенные на машину аресты.