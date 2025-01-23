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Posted 23 января, 11:59

Published 23 января, 11:59

Modified 23 января, 12:29

Updated 23 января, 12:29

В крае полицейский сливал знакомому данные владельцев авто. Тот на этом зарабатывал

В крае полицейский сливал знакомому данные владельцев авто. Тот на этом зарабатывал

23 января 2025, 11:59
Фото: 1MI.
В Курагинском районе сотрудника полиции подозревают в неправомерном доступе к персональной информации.

По версии следствия, в период с декабря 2023 года по август 2024 года государственный инспектор копировал сведения с персональными данными собственников авто, информацию о выданных водительских удостоверениях и другие данные.

Он передавал их бывшему коллеге, который использовал их при оказании юридических услуг при продаже авто. Как уточнили нам в СК, он оказывал услугу «чистая сделка» — собирал все сведения о владельцах машин, данные о регистрационном учете, проверял, есть ли наложенные на машину аресты.

В СК уточнили «ПМ», что полицейский, предварительно, передавал данные «по дружбе», так как сведений о незаконных вознаграждениях пока нет.

Следователи совместно с оперативными сотрудниками провели обыски и изъяли компьютеры и документы.

Следователи возбудили уголовное дело за неправомерный доступ к ведомственной информационной системе МВД России (часть 3 статья 272 УК РФ).

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#София Штейнберг#Люди#Общество#СК#Курагинский район#Уголовное дело#Полицейский#Информация
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