В Красноярске кафедральный собор на Стрелке начнут строить этой весной

Posted 23 января, 01:49
Published 23 января, 01:49
Modified 23 января, 01:50
Updated 23 января, 01:50
В эфире радиостанции «Красноярск Главный» митрополит заявил, что сейчас не может назвать, какая именно компания будет строить Богородице-Рождественский кафедральный собор.
Также он рассказал, что строительные работы планируют начать весной или ближе к лету этого года.
Предполагается, что строительство кафедрального собора завершится в 2028 году — к 400-летнему юбилею Красноярска. Напомним, кафедральный собор будет расположен у поклонного креста рядом со строящимся храмом Иоакима и Анны.