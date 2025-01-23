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Posted 23 января, 01:49

Published 23 января, 01:49

Modified 23 января, 01:50

Updated 23 января, 01:50

В Красноярске кафедральный собор на Стрелке начнут строить этой весной

В Красноярске кафедральный собор на Стрелке начнут строить этой весной

23 января 2025, 01:49
Фото: t.me/av_uss.
В Красноярске уже этой весной планируют начать строительство кафедрального собора на Стрелке. Об этом сообщили митрополит Красноярский и Ачинский Пантелеимон.

В эфире радиостанции «Красноярск Главный» митрополит заявил, что сейчас не может назвать, какая именно компания будет строить Богородице-Рождественский кафедральный собор.

Также он рассказал, что строительные работы планируют начать весной или ближе к лету этого года.

Предполагается, что строительство кафедрального собора завершится в 2028 году — к 400-летнему юбилею Красноярска. Напомним, кафедральный собор будет расположен у поклонного креста рядом со строящимся храмом Иоакима и Анны.

  • До этого мы писали о том, что на возведение объекта потребуется от 3,5 до 4 миллиардов рублей.
  • Ранее экс-губернатор Красноярского края и сенатор Александр Усс сообщил, что станет главой попечительского совета по строительству Кафедрального собора.
  • Часть жителей Красноярска выступали против застройки Стрелки и собирали подписи для проведения референдума по этому вопросу — в ответ митрополит обвинил организаторов акции в служении дьяволу.
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