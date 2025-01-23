В Красноярске полис ОСАГО станет дешевле

Posted 23 января, 06:59
Published 23 января, 06:59
Modified 23 января, 13:04
Updated 23 января, 13:04
Как сообщил Банк России, в Красноярске коэффициент снизится с 1,64 до 1,56. В Ачинске, Зеленогорске, Железногорске, Норильске, Канске, Лесосибирске, Минусинске и Назарове он остаётся прежним, а в остальных городах края повысится — с 0,92 до 1.
Территориальный коэффициент — один из показателей, который учитывается в расчете стоимости полиса страхования. Он определяется по адресу регистрации владельца — эта территория считается местом преимущественной эксплуатации авто.
«В основе изменений — анализ выплат по ОСАГО. Там, где прошлый коэффициент не позволял покрывать убытки, его повысили. Такая ситуация, например, сложилась в нескольких городах и населённых пунктах нашего края за пределами краевого центра. Отмечу, что даже там, где коэффициент был увеличен, он остался ниже, чем средний по стране — 1,25. При этом по Красноярску, наоборот, расчёты показали, что есть возможность снижения», — объяснил нам управляющий отделением Красноярск Банка России Сергей Журавлёв.