В Красноярске полис ОСАГО станет дешевле

Как сообщил Банк России, в Красноярске коэффициент снизится с 1,64 до 1,56. В Ачинске, Зеленогорске, Железногорске, Норильске, Канске, Лесосибирске, Минусинске и Назарове он остаётся прежним, а в остальных городах края повысится — с 0,92 до 1.