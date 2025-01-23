В Красноярске за 24 тысячи продают футболку с автографом Криштиану Роналду

Posted 23 января, 10:22
Published 23 января, 10:22
Modified 23 января, 12:04
Updated 23 января, 12:04
Объявление о продаже появилось на сайте «Авито». Автором объявления является красноярец Егор. Парень заявляет, что автограф на футболке напечатан, и вещь продается с сертификатом.
«Футболка с финала Лиги Чемпионов 2016/2017 c автографом Криштиану Роналду, нападающего футбольного клуба Real Madrid — идеальный подарок для истинных фанатов CR7», — пишет автор.
По словам владельца, футболку привезли из США, и она в отличном состоянии.
«Кроме поклонников футбола и коллекционеров, футболка может заинтересовать инвесторов как долгосрочное вложение. Правда весьма рискованное. Через несколько поколений цена на автограф может круто вырасти», — отметили «ПМ» представители сервиса «Авито».
Криштиану Роналду — португальский футболист, капитан саудовского клуба «Ан-Наср» и сборной Португалии. Пятикратный победитель Лиги чемпионов УЕФА и чемпион Европы.
В 2024 году Роналду стал первым в истории футболистом, сыгравшим в шести чемпионатах Европы.