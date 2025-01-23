В Почте России рассказали о результатах работы в 2024 году

Posted 23 января, 17:17
Published 23 января, 17:17
Modified 23 января, 17:19
Updated 23 января, 17:19
В 2024 году Почта России внедрила QR-идентификацию, что позволило ускорить выдачу посылок в три раза по сравнению с традиционным подтверждением личности по документам. К концу года этой услугой воспользовались 6 миллионов клиентов. Кроме того, в более чем тысяче почтовых отделений появились зоны самообслуживания. Таким образом, клиенты получили возможность отправлять посылки и письма без помощи операторов, пишут «Новые Известия».
В прошлом году Почта России обновила свой веб-сайт и мобильное приложение. Теперь пользователям стало доступно в одном окне выполнение таких операций, как отправка открыток, денежных переводов и оформление подписок. Эти нововведения оказались весьма популярным: 8,9 миллиона клиентов воспользовались функциями через приложение, а 10 миллионов — через сайт.
Также были расширены международные финансовые сервисы, которые теперь позволяют делать денежные переводы в 17 стран — например, в Грецию, Турцию, на Кипр.
В 2024 году совместно с Wildberries было открыто свыше 6000 пунктов выдачи заказов. Также за это время Почта России значительно укрепила сотрудничество с ведущими маркетплейсами страны. В 22 тысячах почтовых отделений теперь можно получать заказы с «Яндекс.Маркета», а в 32 000 — с Ozon.
Отделения Почты России в прошлом году приняли около 350 000 бесплатных посылок для бойцов. Было доставлено более 600 000 отправлений жителей приграничных территорий.
В числе достижений почты за 2024 год Волков отметил упрощение процедуры подключения корпоративных клиентов через цифровую оферту. Кроме этого, благодаря новому сервису доставки крупногабаритных отправлений почтовыми вагонами, который компания запустила совместно с ОАО «РЖД», ускорились логистические процессы.
Стоит отметить, Почта России обеспечивает непрерывную коммуникацию между государством, корпоративными клиентами и гражданами, продолжая переводить отправления в цифровой формат. За 2024 год количество электронных заказных и гибридных писем выросло на 14% и достигло 345 миллионов. Доля цифровых и гибридных писем, а также писем, которые были оплачены электронными марками, составила 48,5–50,5% от общего числа письменных отправлений. К сервису электронных заказных писем присоединились более 1000 компаний.
В 2024 году Почта России при поддержке Социального фонда и Министерства труда и социальной защиты РФ обеспечила доставку почти 187 000 технических средств реабилитации маломобильным гражданам.
Михаил Волков отметил, что цель Почты России заключается в стабильном и качественном обслуживании каждого гражданина независимо от того, в какой точке страны он находится. Почта представляет собой не просто оператора связи. Компания является центром жизненно необходимых услуг, объединяющим граждан и государство.
Таким образом, в 2024 году компания работала весьма эффективно: возросла скорость обслуживания клиентов, появились новые полезные сервисы, что облегчило работу сотрудников. В 2025 году трансформация почты продолжится, сказал Михаил Волков.