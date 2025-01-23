В Почте России рассказали о результатах работы в 2024 году

В 2024 году Почта России внедрила QR-идентификацию, что позволило ускорить выдачу посылок в три раза по сравнению с традиционным подтверждением личности по документам. К концу года этой услугой воспользовались 6 миллионов клиентов. Кроме того, в более чем тысяче почтовых отделений появились зоны самообслуживания. Таким образом, клиенты получили возможность отправлять посылки и письма без помощи операторов, пишут «Новые Известия».