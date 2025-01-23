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Posted 23 января, 14:54

Published 23 января, 14:54

Modified 23 января, 14:56

Updated 23 января, 14:56

Выплаты для контрактников в Республике Татарстан теперь составляют до 2,8 млн рублей

Выплаты для контрактников в Республике Татарстан теперь составляют до 2,8 млн рублей

23 января 2025, 14:54
Фото: Изображение Midjourney.
В Республике Татарстан действуют меры финансовой поддержки для граждан, которые подписывают контракт с Министерством обороны РФ. Речь идет об единовременной выплате, которая теперь выросла до 2,8 миллиона рублей.

Уточняется, что данная сумма складывается из нескольких видов выплат: региональной выплаты в размере 2,1 миллиона рублей, федеральной дотации в размере четырёхсот тысяч рублей и дополнительной поддержки от предприятий и муниципальных органов, которая может достигать трёхсот тысяч рублей. Воспользоваться этой выплатой можно до 1 апреля 2025 года, сообщает inkazan.ru.

Бойцам, находящимся в зоне СВО, предусмотрено ежемесячное денежное довольствие в размере от 210 тысяч рублей. Единовременная выплата предоставляется тем, кто заключает контракт на территории Республики Татарстан. Для военнослужащих из других регионов и иностранных граждан предусмотрена оплата за проезд, а также проживание на период оформления документов.

В Казани находится центр контрактной службы «Батыр», где оформление всех необходимых документов занимает не более одного дня. Сотрудники центра оказывают всестороннюю помощь в сборе документов, прохождении медицинского осмотра, определении категории годности военнослужащего, а также в получении полагающихся ему выплат и льгот. Если контракт заключает иностранный гражданин, центр помогает ему и его семье оформить гражданство Российской Федерации и получить ИНН.

Поддержка в виде единовременной выплаты для контрактников была введена регионом 6 июля 2024 года. Более подробную информацию об условиях службы по контракту, положенных выплатах и льготах можно найти на сайте центра «Батыр», а также на портале «Забота о своих».

Помимо этого, информацию о контрактной службе, премиях, льготах и выплатах можно узнать, набрав номер 117 или обратившись в пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: г. Казань, ул. Аэропортовская, 1/40. Контактный номер пункта: 8 (843) 221-44-52. Помимо этого, информация по этим вопросам размещена на сайте heroes-tatarstan.ru.

Проконсультироваться можно и по федеральному номеру горячей линии 8 (800) 222-59-00 или по номеру 117 (межрегиональный кол-центр).

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