Выплаты для контрактников в Республике Татарстан теперь составляют до 2,8 млн рублей

В Казани находится центр контрактной службы «Батыр», где оформление всех необходимых документов занимает не более одного дня. Сотрудники центра оказывают всестороннюю помощь в сборе документов, прохождении медицинского осмотра, определении категории годности военнослужащего, а также в получении полагающихся ему выплат и льгот. Если контракт заключает иностранный гражданин, центр помогает ему и его семье оформить гражданство Российской Федерации и получить ИНН.