Выплаты для контрактников в Республике Татарстан теперь составляют до 2,8 млн рублей

Posted 23 января, 14:54
Published 23 января, 14:54
Modified 23 января, 14:56
Updated 23 января, 14:56
Уточняется, что данная сумма складывается из нескольких видов выплат: региональной выплаты в размере 2,1 миллиона рублей, федеральной дотации в размере четырёхсот тысяч рублей и дополнительной поддержки от предприятий и муниципальных органов, которая может достигать трёхсот тысяч рублей. Воспользоваться этой выплатой можно до 1 апреля 2025 года, сообщает inkazan.ru.
Бойцам, находящимся в зоне СВО, предусмотрено ежемесячное денежное довольствие в размере от 210 тысяч рублей. Единовременная выплата предоставляется тем, кто заключает контракт на территории Республики Татарстан. Для военнослужащих из других регионов и иностранных граждан предусмотрена оплата за проезд, а также проживание на период оформления документов.
В Казани находится центр контрактной службы «Батыр», где оформление всех необходимых документов занимает не более одного дня. Сотрудники центра оказывают всестороннюю помощь в сборе документов, прохождении медицинского осмотра, определении категории годности военнослужащего, а также в получении полагающихся ему выплат и льгот. Если контракт заключает иностранный гражданин, центр помогает ему и его семье оформить гражданство Российской Федерации и получить ИНН.
Поддержка в виде единовременной выплаты для контрактников была введена регионом 6 июля 2024 года. Более подробную информацию об условиях службы по контракту, положенных выплатах и льготах можно найти на сайте центра «Батыр», а также на портале «Забота о своих».
Помимо этого, информацию о контрактной службе, премиях, льготах и выплатах можно узнать, набрав номер 117 или обратившись в пункт отбора на военную службу по контракту (1-го разряда) по адресу: г. Казань, ул. Аэропортовская, 1/40. Контактный номер пункта: 8 (843) 221-44-52. Помимо этого, информация по этим вопросам размещена на сайте heroes-tatarstan.ru.
Проконсультироваться можно и по федеральному номеру горячей линии 8 (800) 222-59-00 или по номеру 117 (межрегиональный кол-центр).