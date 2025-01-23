prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 23 января, 05:13

Published 23 января, 05:13

Modified 23 января, 05:13

Updated 23 января, 05:13

«Жара» в Красноярске побила температурный рекорд 66-летней давности

«Жара» в Красноярске побила температурный рекорд 66-летней давности

23 января 2025, 05:13
Фото: prmira.ru.
Аномально теплая для января погода установила в Красноярске новый температурный рекорд. Он держался с 1959 года.

Накануне, 22 января, в Красноярске столбики термометра показали больше +4 градусов. Этот показатель превысил абсолютный максимум дня, установленный 66 лет назад.

«22 января был побит один температурный рекорд. Накануне в Красноярске было +4,5 градуса. Предыдущий рекорд держался с 1959 года. Тогда столбик термометра показал +1,7», — рассказал «ПМ» глава отдела метеопрогнозов гидрометцентра Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов.

Ранее синоптик в разговоре с «Проспектом Мира» заявил, что оттепель в январе — это «нетипичная» ситуация для Красноярска.

Однако аномально теплая погода задержалась в городе ненадолго. 23 января в течение дня температура опустится до -20 градусов. После этого в Красноярске на несколько дней задержатся морозы. Подробный прогноз читайте тут.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Погода#Красноярск#Синоптик УГМС Дмитрий Ульянов#Тепло#Рекорд
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика