«Жара» в Красноярске побила температурный рекорд 66-летней давности

Posted 23 января, 05:13
Published 23 января, 05:13
Modified 23 января, 05:13
Updated 23 января, 05:13
Накануне, 22 января, в Красноярске столбики термометра показали больше +4 градусов. Этот показатель превысил абсолютный максимум дня, установленный 66 лет назад.
«22 января был побит один температурный рекорд. Накануне в Красноярске было +4,5 градуса. Предыдущий рекорд держался с 1959 года. Тогда столбик термометра показал +1,7», — рассказал «ПМ» глава отдела метеопрогнозов гидрометцентра Среднесибирского УГМС Дмитрий Ульянов.
Ранее синоптик в разговоре с «Проспектом Мира» заявил, что оттепель в январе — это «нетипичная» ситуация для Красноярска.
Однако аномально теплая погода задержалась в городе ненадолго. 23 января в течение дня температура опустится до -20 градусов. После этого в Красноярске на несколько дней задержатся морозы. Подробный прогноз читайте тут.