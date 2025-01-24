Блогер обвинил футбольного тренера в Красноярске в насилии над детьми

Posted 24 января, 08:36
Published 24 января, 08:36
Modified 24 января, 08:38
Updated 24 января, 08:38
Российский блогер Анатолий Тарасенко в своих соцсетях рассказал красноярском футбольном тренере Сергее Козлове, который тренирует команду «Енисей-2015».
На кадрах одного из роликов видно, как Козлов кричит на детей и заставляет одного из игроков отжиматься. В какой-то момент тренер толкнул одного из воспитанников. На другом ролике, утверждает Тарасенко, тренер называет детей «дебилами».
Позднее блогер опубликовал еще один пост с сообщением от красноярца, который якобы знаком с методами работы тренера.
«С детьми общается матами, оскорбляя их последними словами. Пьет при детях во время турниров вместе с родителями. Был замечен курящим в туалете аэропорта и это только малая часть его геройств. Если начать копать, то можно с ума сойти от того, что он исполняет. А самое страшное, что все это терпят… Хоть мой сын и не тренируется, но о его методиках знает весь город».
Тарасенко считает подобные методы работы неприемлемыми и устаревшими. Он уверен, что с таким тренером дети не станут футболистами.
«Я вижу „издержки“ прошлого обучения, когда „кнут“ приветствовали, а пряник держали в кармане всегда! Но сейчас другой футбол, другие принципы, другая мотивация! Детский футбол постоянно развивается и прогрессирует. Есть масса молодых тренеров, которые хотят работать, но им не дают, так как такие, извините, „старперы“ сидят в школах до 65+ возраста».
Однако в комментариях под постами многие родители воспитанников встали на защиту тренера и обвинили блогера в желании сделать себе имя на этой ситуации:
«Мой ребёнок ходит к этому тренеру. Я не знаю, каким местом думал человек, который выложил эти видео, подловил единичный момент. Никто не идеален и у каждого из нас есть грешки. Тренер отличный! Кому не нравится, никто никого не держит, в Красноярске много футбольных клубов!»
«Хочу написать в поддержку тренера! Да, именно в этот момент у него чуть сдали нервы, но это тренер с колоссальным опытом. Такое бывает, но редко, и его воспитанник это подтвердил.
Одно дело, если бы он ничему не учил, но он очень любит свою работу. Каждому уделяет внимание, контролирует процесс тренировки и отдает всего себя! Не уходит и не сидит в телефоне, не болтает с кем-то в другом месте, оставив тренировочный процесс! Хочу еще добавить, что он часто шутит с ребятами, стихи пишет и рассказывает! Не бывает идеала!»
«В Красноярске имя Козлова известно всем в футболе, а вот ваше…»
«Мы ходим к этому тренеру и нас всё устраивает. Спорт вообще жесток, ни в одной академии никто не будет церемониться. Вырезать кусочек съёмки и выставить на обсуждение — это подло».
Однако есть красноярцы, которые раскритиковали Козлова и рассказали, что он грубо себя ведет во время тренировок:
«Каждый делает свой выбор. После таких видео я не поведу своего ребенка к такому неадеквату».
«В Красноярске есть достойные молодые тренера, которые не орут, не матерятся на тренировках и на турнирах. Дети их слушают, уважают и добиваются хороших результатов. Ещё и родителей воспитывают, чтобы поддерживали ребенка, а не орали. А у этого тренера что ни игра, то куча матов…»
Красноярка Мария в беседе с «Проспектом Мира» заявила, что Сергей Козлов очень много матерится во время матчей.
«Он столько матерится, что даже взрослые не выдерживают. К нему не раз обращались с просьбой следить за выражениями, а дети это слышат постоянно. Ещё и физическую силу применяет, пользуясь своей безнаказанностью с молчаливого согласия родителей. Например, может толкнуть или стукнуть ребенка во время тренировки».
Корреспондент «ПМ» попросил руководство детской футбольной школы прокомментировать ситуацию. Директор СШОР «Енисей» Олег Долынюк рассказал, что видел ролики, однако не усмотрел на видео физического и психологического насилия со стороны тренера.
«Хочу сказать, что Сергей Козлов очень строгий тренер. Да, он громко разговаривает и иногда срывается на крики, но все в рамках допустимого. Практически на каждой тренировке присутствуют методисты, которые следят за организацией тренировочного процесса. Однако ни я, ни руководители отдела спортивной подготовки никогда не слышали от него нецензурной брани.
Пишут, что он заставляет детей отжиматься. Ну, какое это насилие? Также в одном из роликов он подтолкнул ребенка. Он указывал воспитаннику какую сторону ему нужно бежать.
Обвинения в его адрес являются голословными и ничем не подтвержденными. Ранее я давал указания провести проверку. На сегодняшний день я не вижу оснований для того, чтобы привлекать тренера к ответственности. На мой взгляд, Сергей Козлов является очень квалифицированным и достойным тренером».
Кроме того, в разговоре с корреспондентом «Проспекта Мира» директор футбольной школы заявил, что никто из родителей на тренера не жаловался.