Более 230 километров пути отремонтировала КрасЖД за год

На участке 2,8 км впервые применили принципиально новую технологию, при которой в основании железнодорожного пути был сформирован специальный подбалластный защитный слой с вяжущими и полимерными добавками вместо традиционных инертных материалов — песка и щебня. Также на экспериментальном участке пути перегона Заозерная — Камала использованы модернизированные рельсовые скрепления и шпалы, которые более равномерно распределяют нагрузку и обеспечивают повышенную износостойкость.