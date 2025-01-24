Более 230 километров пути отремонтировала КрасЖД за год

Posted 24 января, 05:13
Published 24 января, 05:13
Modified 24 января, 05:25
Updated 24 января, 05:25
Инвестиции «РЖД» в обновление путевой инфраструктуры Красноярской магистрали в прошедшем году составили 12,3 миллиарда рублей.
Самые крупные работы провели на 18-километровом перегоне Заозерная — Камала в Рыбинском районе Красноярского края. С помощью тяжелой техники железнодорожники заменили рельсошпальную решетку, произвели очистку балласта (насыпи из щебня, на которую укладывается путь).
На участке 2,8 км впервые применили принципиально новую технологию, при которой в основании железнодорожного пути был сформирован специальный подбалластный защитный слой с вяжущими и полимерными добавками вместо традиционных инертных материалов — песка и щебня. Также на экспериментальном участке пути перегона Заозерная — Камала использованы модернизированные рельсовые скрепления и шпалы, которые более равномерно распределяют нагрузку и обеспечивают повышенную износостойкость.
Ожидается, что использование полимеров придаст путевой инфраструктуре дополнительный запас прочности. Эффективность будет оцениваться в течение года.
Модернизация пути в Красноярском крае проводилась еще в пяти районах: на перегонах Боготол — Вагино в Боготольском, Косачи — Кемчуг в Козульском, Решоты — Ключи в Нижнеингашском и Жайма — Мана в Партизанском, Кача — Снежница в Емельяновском. Также обновлены пути станций Енисей, Злобино, Красноярск Восточный.
В Хакасии провели капитальный ремонт путевой инфраструктуры на перегонах Камышта — Уйтак и Туим — Сон.
В Кемеровской области работы проведены на участках Суслово — Аверьяновка, Теба — Лужба, Междуреченск — Карай.
В целом, в ремонтно-путевой кампании было задействовано более 120 единиц специализированной путевой техники — укладочные краны, выправочно-подбивочно-рихтовочные и щебнеочистительные машины, электробалластеры. Все работы проводились во время технологических окон, с сохранением движения поездов по соседнему пути.
Плановый капитальный ремонт железнодорожных путей позволяет повысить надежность инфраструктуры, увеличить скорость движения грузовых и пассажирских поездов. На всех обновленных участках уложен современный бесстыковой путь на железобетонном основании, носящий название «бархатный»: поезда по нему идут плавно, без шума и вибрации. Для пассажиров это создает более комфортные условия.