Депутат Бурляев заручился согласием родни Мартынова на следствие по делу Лермонтова

Депутат также ответил на замечания юристов о том, что уголовное дело в отношении Мартынова, давно умершего убийцы поэта, возможно завести только в случае согласия его родственников. По словам Бурляева, он уже получил данное разрешение. Он добавил, что передал Бастрыкину в СК РФ все документы: согласие родственников Мартынова, обращение криминалистов, потомков поэта и ученых, изучающих его творчество, а также свой депутатский запрос.