Депутат Бурляев заручился согласием родни Мартынова на следствие по делу Лермонтова

Posted 24 января, 09:34
Published 24 января, 09:34
Modified 24 января, 09:36
Updated 24 января, 09:36
Агентство «Ридус» пообщалось с депутатом Госдумы, народным артистом России Николаем Бурляевым, обратившимся в СК РФ с требованием провести расследование убийства русского поэта Михаила Лермонтова, погибшего на дуэли в 1841 году. Он рассказал изданию, что подвигло его на такой шаг.
Собеседник издания привел цитату Лермонтова «Есть чувство правды в сердце человека», и добавил, что этому чувству пора восторжествовать в вопросе смерти великих русских поэтов Лермонтова и Пушкина. По его словам, их гибель была подстроена русофобами, действующими в тени. Он добавил, что такие люди были всегда.
Депутат также ответил на замечания юристов о том, что уголовное дело в отношении Мартынова, давно умершего убийцы поэта, возможно завести только в случае согласия его родственников. По словам Бурляева, он уже получил данное разрешение. Он добавил, что передал Бастрыкину в СК РФ все документы: согласие родственников Мартынова, обращение криминалистов, потомков поэта и ученых, изучающих его творчество, а также свой депутатский запрос.