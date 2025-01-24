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Posted 24 января, 08:43

Published 24 января, 08:43

Modified 24 января, 08:45

Updated 24 января, 08:45

Эксперты-экологи высоко оценили проект перестройки КрАЗа

Эксперты-экологи высоко оценили проект перестройки КрАЗа

24 января 2025, 08:43
Фото: РУСАЛ.
Экологическая модернизация Красноярского алюминиевого завода компании РУСАЛ вошла в число наиболее значимых инициатив, выделенных в исследовании Центра социального проектирования (ЦСП) «Платформа». РУСАЛ признали одной из лидирующих компаний в сфере экологической ответственности.

Эксперты «Платформы» изучили инвестиционные проекты российских компаний в сфере экологии за 2024 год.

«В исследовании мы решали две задачи: создавали основу для регулярной фиксации общественного мнения по вопросам экологии и в анализе бизнеса выделили группы компаний в зависимости от их реального инвестиционного вклада в экологическую деятельность: не декларации, намерения, отчеты и так далее, а „железо“ — конкретные действия в регионах производственной деятельности», — рассказал генеральный директор «Платформы» Алексей Фирсов.

В своем отчете эксперты «Платформы» выделили группу компаний, которые инвестируют значительные ресурсы в экологические проекты. Одним из примеров стал РУСАЛ и его проект по модернизации КрАЗа.

«РУСАЛ реализует многолетнюю программу модернизации — меняет технологию, — отметил один из экспертов „Платформы“, сопредседатель партии „Зеленые“ Сергей Шахматов. — Старая выдавала серьезный объем загрязняющих веществ первого класса опасности — бензапирена. Сейчас внедрена двухступенчатая газоочистка, добавлена мокрая очистка. Выбросы существенно снизились».

Проект строительства нового КрАЗа взамен половины действующих корпусов, который начали реализовывать на площадке действующего завода в прошлом году, позволит сократить выбросы фторидов на две трети и полностью исключит бензапирен. Инвестиции в него составляют около 100 миллиардов рублей.

По проекту, будет построено и реконструировано почти 120 объектов. Сейчас уже готово свайно-бетонное основание будущих цехов. Начался монтаж металлоконструкций новых корпусов электролиза, который продлится в течение года.

Помимо этого, эксперты отметили волонтерские инициативы РУСАЛа, к примеру акции «Сиреневый день» или «День реки» — когда сотрудники компании вместе с жителями города чистят от мусора берега водоемов, в Красноярске например Енисея.

Основатель РУСАЛа Олег Дерипаска еще в начале 2000-х годов подчеркивал важность экологической ответственности как ключевого фактора для бизнеса. В компании продолжают придерживаться этого подхода, инвестируя миллиарды рублей в улучшение экологической обстановки и активно участвуя в формировании устойчивых стандартов природопользования.

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