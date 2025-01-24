Эксперты-экологи высоко оценили проект перестройки КрАЗа

Posted 24 января, 08:43
Published 24 января, 08:43
Modified 24 января, 08:45
Updated 24 января, 08:45
Эксперты «Платформы» изучили инвестиционные проекты российских компаний в сфере экологии за 2024 год.
«В исследовании мы решали две задачи: создавали основу для регулярной фиксации общественного мнения по вопросам экологии и в анализе бизнеса выделили группы компаний в зависимости от их реального инвестиционного вклада в экологическую деятельность: не декларации, намерения, отчеты и так далее, а „железо“ — конкретные действия в регионах производственной деятельности», — рассказал генеральный директор «Платформы» Алексей Фирсов.
В своем отчете эксперты «Платформы» выделили группу компаний, которые инвестируют значительные ресурсы в экологические проекты. Одним из примеров стал РУСАЛ и его проект по модернизации КрАЗа.
«РУСАЛ реализует многолетнюю программу модернизации — меняет технологию, — отметил один из экспертов „Платформы“, сопредседатель партии „Зеленые“ Сергей Шахматов. — Старая выдавала серьезный объем загрязняющих веществ первого класса опасности — бензапирена. Сейчас внедрена двухступенчатая газоочистка, добавлена мокрая очистка. Выбросы существенно снизились».
Проект строительства нового КрАЗа взамен половины действующих корпусов, который начали реализовывать на площадке действующего завода в прошлом году, позволит сократить выбросы фторидов на две трети и полностью исключит бензапирен. Инвестиции в него составляют около 100 миллиардов рублей.
По проекту, будет построено и реконструировано почти 120 объектов. Сейчас уже готово свайно-бетонное основание будущих цехов. Начался монтаж металлоконструкций новых корпусов электролиза, который продлится в течение года.
Помимо этого, эксперты отметили волонтерские инициативы РУСАЛа, к примеру акции «Сиреневый день» или «День реки» — когда сотрудники компании вместе с жителями города чистят от мусора берега водоемов, в Красноярске например Енисея.
Основатель РУСАЛа Олег Дерипаска еще в начале 2000-х годов подчеркивал важность экологической ответственности как ключевого фактора для бизнеса. В компании продолжают придерживаться этого подхода, инвестируя миллиарды рублей в улучшение экологической обстановки и активно участвуя в формировании устойчивых стандартов природопользования.