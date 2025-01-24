Эксперты-экологи высоко оценили проект перестройки КрАЗа

Проект строительства нового КрАЗа взамен половины действующих корпусов, который начали реализовывать на площадке действующего завода в прошлом году, позволит сократить выбросы фторидов на две трети и полностью исключит бензапирен. Инвестиции в него составляют около 100 миллиардов рублей.