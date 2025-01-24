Из красноярской ветклиники сбежала собака и погибла. Хозяйка отсудила 50 тысяч

Историю собаки Маргоши и её хозяйки Оксаны рассказал телеканал «Прима». В сентябре 2023 года красноярка привезла свою собаку, дворняжку Маргошу из Тайшета, на операцию в клинику «Центровет». Следующим утром ей позвонили из клиники и сообщили, что онкобольная собака сбежала во время прогулки перед операцией.