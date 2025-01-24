Из красноярской ветклиники сбежала собака и погибла. Хозяйка отсудила 50 тысяч

Posted 24 января, 13:29
Published 24 января, 13:29
Modified 24 января, 13:31
Updated 24 января, 13:31
Историю собаки Маргоши и её хозяйки Оксаны рассказал телеканал «Прима». В сентябре 2023 года красноярка привезла свою собаку, дворняжку Маргошу из Тайшета, на операцию в клинику «Центровет». Следующим утром ей позвонили из клиники и сообщили, что онкобольная собака сбежала во время прогулки перед операцией.
Тогда многие неравнодушные красноярцы участвовали в поисках собаки — для этого создали даже небольшой отряд, который «прочесывал» улицы, клеил листовки. «ПМ» также публиковал сообщение о поисках — позже мы удалили публикацию по просьбе владелицы пса.
10 октября тело собаки нашли на железнодорожных путях. Ее сбил поезд.
«Год и 4 месяца назад мы похоронили свою собачку Маргошу», —вспоминает сейчас Оксана.
Маргошу Оксана забрала домой в Тайшет и похоронила ее. Когда женщина немного пришла в себя, она стала ждать извинений от клиники. Однако вместо этого в потере хозяйки стали обвинять владелицу.
«Нас чуть ли не обвинили, что это мы привезли плохую шлейку, плохой поводок. Было принято решение хоть как-то наказать клинику. И дело не в материальных ценностях. Хотели чтобы узнали об этом случае», — говорит Оксана.
Об истории женщины узнал красноярский юрист. Сообщается, что он решил безвозмездно ей помочь. По его словам, в суде было сложно доказать, что дворняга принадлежит именно Оксане.
«Не было документов на собаку, но удалось доказать, потому что ветеринар дала справку, что она ходила к ней. Итоговое слово — это судьи слово — она дала 50 тысяч рублей. „Центровет“ отбивался тем, что мой доверитель приносил собаку не в стационар, мой доверитель не должен был оставлять собаку. Вину они не признавали», — рассказал юрист Лерник Мовсеян.
Чтобы вам было проще в случае чего доказать, что ваш питомец именно ваш, можно сделать животному международный ветеринарный паспорт.
Туда необходимо внести информацию о собаке, его владельце. Плюс туда также вписывают информацию о всех прививках и лечении — так можно доказать, в какой ветклинике вы обслуживались.
Как отметили журналисты, спустя год в клинике произошла еще одна подобная история: судя по посту в группе поиска животных, из стационара в январе сбежала собака. Причиной назвали экипировку — лопнул карабин на поводке. Однако в этой истории животное быстро нашли. Хозяйка собаки заявила, что претензий к ветклинике не имеет.
Выигранные в суде средства Оксана собирается отправить в благотворительные организации на помощь таким же дворняжкам, как погибшая собака.