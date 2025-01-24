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Posted 24 января, 06:13

Published 24 января, 06:13

Modified 24 января, 09:24

Updated 24 января, 09:24

Красноярский завод «Бирюса» заплатит 150 миллионов за пожар на складе

Красноярский завод «Бирюса» заплатит 150 миллионов за пожар на складе

24 января 2025, 06:13
Фото: МЧС России.
Красноярский завод холодильников согласился возместить убытки ОАО «Мастер» за пожар на складе двухлетней давности.

Все произошло 22 февраля 2023 года. Днем на складе на Свердловской вспыхнул крупный пожар — площадь огня составила около 13 тысяч квадратов.

Выяснилось, что помещение арендовал завод холодильников «Бирюса». Арендодатель, фирма «Мастер», оценила ущерб от пожара в 337 миллионов рублей и подала на предприятие иск в суд.

Как рассказали в краевом Арбитражном суде, завод «Бирюса» и фирма «Мастер» достигли мирового соглашения. Красноярскому предприятию придется выплатить 150 миллионов рублей.

По мнению арендодателя, пожар на складе произошел из-за ненадлежащего исполнения арендатором своих обязательств по обустройству системы обогрева ливневой канализации.

Сообщается, что представители завода признали наличие обязательств по возмещению ущерба. Фирма «Мастер», в свою очередь, согласилась с суммой выплаты в 150 миллионов рублей.

В итоге «Бирюса» должна выплатить сумму в течение 12 дней.

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