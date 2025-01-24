Красноярский завод «Бирюса» заплатит 150 миллионов за пожар на складе

Posted 24 января, 06:13
Published 24 января, 06:13
Modified 24 января, 09:24
Updated 24 января, 09:24
Все произошло 22 февраля 2023 года. Днем на складе на Свердловской вспыхнул крупный пожар — площадь огня составила около 13 тысяч квадратов.
Выяснилось, что помещение арендовал завод холодильников «Бирюса». Арендодатель, фирма «Мастер», оценила ущерб от пожара в 337 миллионов рублей и подала на предприятие иск в суд.
Как рассказали в краевом Арбитражном суде, завод «Бирюса» и фирма «Мастер» достигли мирового соглашения. Красноярскому предприятию придется выплатить 150 миллионов рублей.
По мнению арендодателя, пожар на складе произошел из-за ненадлежащего исполнения арендатором своих обязательств по обустройству системы обогрева ливневой канализации.
Сообщается, что представители завода признали наличие обязательств по возмещению ущерба. Фирма «Мастер», в свою очередь, согласилась с суммой выплаты в 150 миллионов рублей.
В итоге «Бирюса» должна выплатить сумму в течение 12 дней.