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Posted 24 января, 06:51

Published 24 января, 06:51

Modified 24 января, 09:22

Updated 24 января, 09:22

В «Гремячей гриве» из-за ветра падают деревья. Красноярцев просят не гулять там

В «Гремячей гриве» из-за ветра падают деревья. Красноярцев просят не гулять там

24 января 2025, 06:51
Фото: prmira.ru.
Жителей Красноярска просят временно отказаться от прогулок и тренировок в «Гремячей гриве».

Сегодня, 24 января в соцсетях эко-парка появилось сообщение. Красноярцев просят воздержаться от прогулок и тренировок в ветреную погоду. Дело в том, что сильные порывы ветра ломают ветки и деревья.

Управляющая «Гремячей гривой» Ксения Кацер в разговоре с корреспондентом «Проспекта Мира» рассказала, что они хотят обезопасить людей.

«Слава богу, в экопарке за предыдущие дни никто не пострадал. У нас падают ветки и деревья, поэтому мы предупреждаем людей.
Если ветка надломилась и висит высоко на дереве, то в любой момент она может упасть. Кроме того, в безветренную погоду дерево снаружи кажется нормальным, а потом ветром его может сломать пополам и оно куда-нибудь упадет».

В «Гремячей гриве» также просят автомобилистов не оставлять машины на парковке эко-парка рядом с деревьями.

Ночью 23 января на Красноярск и другие территории края обрушился штормовой ветер. Порывы составляли более 25 м/с. Из-за штормового ветра тысячи жителей Красноярска и края остались без света.

В Красноярске ветер перевернул остановку и сорвал дорожные знаки. Из-за бокового ветра в Красноярске не смог приземлиться самолет из Сочи. В итоге судно полетело на запасной аэродром в Абакане.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Гремячая грива#Ветер#Экопарк
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