В «Гремячей гриве» из-за ветра падают деревья. Красноярцев просят не гулять там

Posted 24 января, 06:51
Published 24 января, 06:51
Modified 24 января, 09:22
Updated 24 января, 09:22
Сегодня, 24 января в соцсетях эко-парка появилось сообщение. Красноярцев просят воздержаться от прогулок и тренировок в ветреную погоду. Дело в том, что сильные порывы ветра ломают ветки и деревья.
Управляющая «Гремячей гривой» Ксения Кацер в разговоре с корреспондентом «Проспекта Мира» рассказала, что они хотят обезопасить людей.
«Слава богу, в экопарке за предыдущие дни никто не пострадал. У нас падают ветки и деревья, поэтому мы предупреждаем людей.
Если ветка надломилась и висит высоко на дереве, то в любой момент она может упасть. Кроме того, в безветренную погоду дерево снаружи кажется нормальным, а потом ветром его может сломать пополам и оно куда-нибудь упадет».
В «Гремячей гриве» также просят автомобилистов не оставлять машины на парковке эко-парка рядом с деревьями.
Ночью 23 января на Красноярск и другие территории края обрушился штормовой ветер. Порывы составляли более 25 м/с. Из-за штормового ветра тысячи жителей Красноярска и края остались без света.
В Красноярске ветер перевернул остановку и сорвал дорожные знаки. Из-за бокового ветра в Красноярске не смог приземлиться самолет из Сочи. В итоге судно полетело на запасной аэродром в Абакане.