Красноярцы не могут дождаться автобуса №64 и уехать домой после работы

Posted 24 января, 03:54
Published 24 января, 03:54
Modified 24 января, 10:00
Updated 24 января, 10:00
В телеграм-канале «Говори на ТВК» появился пост с жалобой на работу маршрута №64. Один из пассажиров рассказал, что вечером 22 января ему пришлось целый час ждать автобус.
«Многократные обращения в Красноярскгортранс не помогают — там лишь отвечают „передадим, разберемся“, только результата нет».
На работу этого маршрута жалуются и жители Солнечного. Несколько человек в беседе с «ПМ» заявили, что автобусы маршрута №64 «уже давно» ходят с большими интервалами. В итоге люди вечером не могут уехать домой после работы и стоят на остановках по 30-40 минут.
«Да, автобус ходит как попало. Вышла с работы в 17:05 (идти до остановки 13 минут). Посмотрела по картам, что автобус приедет через 4 минуты, а следом за ним следующий идет.
Но на него я тоже не успела, потому что он пришел спустя 4 минуты после предыдущего. А вот за ним автобус через 35 минут только пришел. В итоге я уехала в 17:58. И такое безобразие регулярно. Утром тоже приходилось по 30-40 минут ждать».
В департаменте горхозяйства и транспорта «Проспекту Мира» подтвердили, что вечером 22 января действительно между автобусами маршрута №64 был большой интервал.
«У них был недовыпуск одной машины, еще одна сошла по технической причине. Кроме того, на правом берегу была заторовая ситуация. Поэтому интервалы „нагонялись“ сложно».
В департаменте добавили, что перевозчику уже выписали предупреждение о нарушении условий муниципального контракта.