Красноярцы не могут дождаться автобуса №64 и уехать домой после работы

На работу этого маршрута жалуются и жители Солнечного. Несколько человек в беседе с «ПМ» заявили, что автобусы маршрута №64 «уже давно» ходят с большими интервалами. В итоге люди вечером не могут уехать домой после работы и стоят на остановках по 30-40 минут.