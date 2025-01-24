МТС на 20% расширила интернет-канал в Заполярье

Posted 24 января, 09:22
Published 24 января, 09:22
Modified 24 января, 09:24
Updated 24 января, 09:24
По информации компании, расширение магистрального канала обеспечило более стабильный доступ к цифровым услугам даже в условиях интенсивного использования сети.
«Мы постоянно развиваем сеть в регионе, обеспечивая связью как жилые массивы, так и значимые инфраструктурные и промышленные объекты. Не обходим вниманием и сложные северные территории Красноярского края. Расширение магистрального канала связи можно сравнить с автомобильным движением: чем больше полос вмещает автомагистраль, тем комфортнее передвигаться по ней автомобилям, особенно в час пик», — пояснил директор МТС в Красноярском крае Сергей Егошин.
Ранее доступом к интернету обеспечили крупнейшее нефтяное месторождение за Полярным кругом — Пайяхское, а также порты на реке Таналау, обеспечивающие поставки грузов через Енисей и Северный морской путь.