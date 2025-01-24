Posted 24 января, 09:41
Published 24 января, 09:41
Modified 24 января, 09:53
Updated 24 января, 09:53
По прогнозам ученых, в пятницу вечером, 24 января, на Красноярск обрушится магнитная буря. Небольшие геомагнитные возмущения начнутся после 18:00. Мощность колебаний составит больше 4 баллов.
Ночью буря утихнет, однако уже в субботу утром возмущения усилятся. В течение дня мощность колебаний будет достигать 5-6 баллов. Согласно прогнозу, вечером буря начнет ослабевать.
У ученых нет единого мнения, как магнитная буря влияет на людей и животных. По мнению одних специалистов, метеозависимость надумана.
Другие считают, что во время геомагнитных возмущений некоторые люди могут испытывать недомогание, раздражительность, головную боль, возможны скачки артериального давления.
Метеозависимым врачи советуют отказаться от курения, алкоголя, не пить кофе и энергетические напитки. Медики рекомендуют хорошо высыпаться в такие дни и избегать повышенных нагрузок.