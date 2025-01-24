Сергей Ладыженко уходит из «Енисейской Сибири». На его пост прочат мэра Дивногорска

Posted 24 января, 04:56
Published 24 января, 04:56
Modified 24 января, 04:59
Updated 24 января, 04:59
На этой неделе несколько телеграм-каналов сообщили о том, что Ладыженко уйдет с поста главы «Енисейской Сибири». В пресс-службе корпорации не подтверждали и не опровергали эти слухи.
Однако сегодня, 24 января, сенатор Александр Усс сообщил об уходе Сергея Ладыженко.
21 января стало известно о том, что мэр Дивногорска Сергей Егоров не будет участвовать в новых выборах. В своих соцсетях он написал, что «получил предложение о работе, от которого не отказываются».
Ряд телеграм-каналов писали о том, что Егоров якобы станет новым руководителем «Енисейской Сибири». В пресс-службе администрации Дивногорска корреспонденту «ПМ» сообщили, что эта информация не соответствует действительности.