В выходные в Красноярске потеплеет перед 24-градусными морозами

Posted 24 января, 02:48
Published 24 января, 02:48
Modified 24 января, 09:40
Updated 24 января, 09:40
По данным gismeteo, в субботу, 25 января, в Красноярске утром будет около -18. Днем на столбике термометра будет -15 градусов, вечером -13.
В ночь на воскресенье температура воздуха составит -13 градусов, в утренние часы около -11. В дневное время в городе потеплеет до -9 градусов. Вечером ожидается около -8 и небольшой снег.
По прогнозу Гидрометцентра, в понедельник, 27 января, в Красноярске в течение дня будет около -11 градусов. Однако уже в ночь на вторник и среду в городе похолодает до -24 градусов.
Предварительно, 28 и 29 января в дневные часы на столбике термометра будет около -16 градусов.