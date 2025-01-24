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Posted 24 января, 02:48

Published 24 января, 02:48

Modified 24 января, 09:40

Updated 24 января, 09:40

В выходные в Красноярске потеплеет перед 24-градусными морозами

В выходные в Красноярске потеплеет перед 24-градусными морозами

24 января 2025, 02:48
Фото: prmira.ru.
Рассказываем, какая погода ждет жителей Красноярска в выходные, 25 и 26 января.

По данным gismeteo, в субботу, 25 января, в Красноярске утром будет около -18. Днем на столбике термометра будет -15 градусов, вечером -13.

В ночь на воскресенье температура воздуха составит -13 градусов, в утренние часы около -11. В дневное время в городе потеплеет до -9 градусов. Вечером ожидается около -8 и небольшой снег.

Фото: gismeteo.ru

По прогнозу Гидрометцентра, в понедельник, 27 января, в Красноярске в течение дня будет около -11 градусов. Однако уже в ночь на вторник и среду в городе похолодает до -24 градусов.

Предварительно, 28 и 29 января в дневные часы на столбике термометра будет около -16 градусов.

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