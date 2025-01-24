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Posted 24 января, 07:23

Published 24 января, 07:23

Modified 24 января, 09:24

Updated 24 января, 09:24

В Красноярске школьник побежал на красный и попал под машину

В Красноярске школьник побежал на красный и попал под машину

24 января 2025, 07:23
Фото: ЧП Красноярск.
В Красноярске водитель иномарки сбил ребенка на проспекте Металлургов. Школьник находится в больнице.

Все произошло утром 23 января на проспекте Металлургов, 49, когда ребенок шел в школу. На ролике видно, как школьник начинает перебегать проезжую часть.

Водитель в среднем ряду остановился и пропустил семиклассника. Водитель «Форда», который ехал в третьем ряду, сбил мальчика. На записи видно, как люди подходят к пострадавшему.

Видео: ЧП Красноярск.

В ГАИ рассказали, что школьник переходил дорогу по пешеходному переходу, на котором была неисправна секция для пешеходов.

При этом в ведомстве уточнили, что машины ехали на зеленый свет. Сейчас 7-классник находится в больнице.

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