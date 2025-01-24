В Красноярске школьник побежал на красный и попал под машину

Posted 24 января, 07:23
Published 24 января, 07:23
Modified 24 января, 09:24
Updated 24 января, 09:24
Все произошло утром 23 января на проспекте Металлургов, 49, когда ребенок шел в школу. На ролике видно, как школьник начинает перебегать проезжую часть.
Водитель в среднем ряду остановился и пропустил семиклассника. Водитель «Форда», который ехал в третьем ряду, сбил мальчика. На записи видно, как люди подходят к пострадавшему.
В ГАИ рассказали, что школьник переходил дорогу по пешеходному переходу, на котором была неисправна секция для пешеходов.
При этом в ведомстве уточнили, что машины ехали на зеленый свет. Сейчас 7-классник находится в больнице.