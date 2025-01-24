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Posted 24 января, 08:19

Published 24 января, 08:19

Modified 24 января, 08:20

Updated 24 января, 08:20

В Красноярске магазин навязывал пенсионерам шубы и дубленки, а потом съезжал

В Красноярске магазин навязывал пенсионерам шубы и дубленки, а потом съезжал

24 января 2025, 08:19
Фото: 1MI.
В Красноярске магазин верхней одежды обманом вынуждал пенсионеров покупать дорогие шубы и дубленки. За последнее время в Роспотребнадзор обратилось около 10 пострадавших.

В ведомстве отмечают, что пенсионеры приобретали одежду в магазине «Снежная королева и принц». Все начиналось с того, что к пенсионерам подходила молодая пара и просила помочь выбрать верхнюю одежду для «своей бабушки» похожей комплекции.

Во время примерки пенсионерам делали комплименты и убеждали приобрести одежду. В итоге пожилые люди покупали товары.

После покупки красноярцы разочаровывались в покупке и пытались вернуть товар. Продавец назначал дату, когда покупатели могли бы принести товар и вернуть деньги. Однако в назначенное время магазин был закрыт и продавцы переезжали в другое место.

В Роспотребнадзоре рассказали «ПМ», что пенсионеры приобретали шубы и дубленки стоимостью от 18 до 48 тысяч рублей.

Владельцу магазина объявили предостережение. Красноярцев, пострадавших от деятельности магазина, просят обратиться в Роспотребнадзор.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Одежда#Магазин#Пенсионеры#Роспотребнадзор#Шуба
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