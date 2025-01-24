В Красноярске магазин навязывал пенсионерам шубы и дубленки, а потом съезжал

Posted 24 января, 08:19
Published 24 января, 08:19
Modified 24 января, 08:20
Updated 24 января, 08:20
В ведомстве отмечают, что пенсионеры приобретали одежду в магазине «Снежная королева и принц». Все начиналось с того, что к пенсионерам подходила молодая пара и просила помочь выбрать верхнюю одежду для «своей бабушки» похожей комплекции.
Во время примерки пенсионерам делали комплименты и убеждали приобрести одежду. В итоге пожилые люди покупали товары.
После покупки красноярцы разочаровывались в покупке и пытались вернуть товар. Продавец назначал дату, когда покупатели могли бы принести товар и вернуть деньги. Однако в назначенное время магазин был закрыт и продавцы переезжали в другое место.
В Роспотребнадзоре рассказали «ПМ», что пенсионеры приобретали шубы и дубленки стоимостью от 18 до 48 тысяч рублей.
Владельцу магазина объявили предостережение. Красноярцев, пострадавших от деятельности магазина, просят обратиться в Роспотребнадзор.