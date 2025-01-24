В Красноярске на месте будущей станции метро нашли старинные монеты и крест

Posted 24 января, 03:14
Published 24 января, 03:14
Modified 24 января, 09:26
Updated 24 января, 09:26
Как сообщают метростроители, в центре города специалисты нашли больше десятка медных монет, нательный крест и украшение для лацкана в виде буквы «К». Артефакты археологи обнаружили на месте будущей станции «Ул. Карла Маркса».
По словам метростроителей, раскопки проводятся даже в сильные морозы. Работы проходят в специальных тепляках.
Сообщается, что для проекта строительства метро был создан специальный регламент. Согласно ему, специалисты могут проводить подготовительные работы до окончания археологических исследований.
В начале января мы рассказывали, что первый тоннелепроходческий щит «Екатерина» прошел 840 метров, второй щит «Соломея» прошел 558 метров.