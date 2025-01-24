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Posted 24 января, 03:14

Published 24 января, 03:14

Modified 24 января, 09:26

Updated 24 января, 09:26

В Красноярске на месте будущей станции метро нашли старинные монеты и крест

В Красноярске на месте будущей станции метро нашли старинные монеты и крест

24 января 2025, 03:14
Фото: Красноярское метро.
Сюжет
Строительство метро
Археологи нашли старинные артефакты на месте будущей станции красноярского метро.

Как сообщают метростроители, в центре города специалисты нашли больше десятка медных монет, нательный крест и украшение для лацкана в виде буквы «К». Артефакты археологи обнаружили на месте будущей станции «Ул. Карла Маркса».

Фото: Красноярское метро

По словам метростроителей, раскопки проводятся даже в сильные морозы. Работы проходят в специальных тепляках.

Сообщается, что для проекта строительства метро был создан специальный регламент. Согласно ему, специалисты могут проводить подготовительные работы до окончания археологических исследований.

В начале января мы рассказывали, что первый тоннелепроходческий щит «Екатерина» прошел 840 метров, второй щит «Соломея» прошел 558 метров.

Ранее власти заявляли, что в среднем комплексы будут проходить до 270 метров подземки в месяц. В ЦТЛ нам объясняли, что скорость продвижения зависит от грунта, а «270 метров в месяц — это максимальная скорость». До станции на улице Карла Маркса щитам нужно преодолеть больше 3 километров.

  • Краевые власти утверждают, что метро в Красноярске появится в 2026 году. Длина первой ветки составит 11 километров и включит в себя пять подземных станций: «Высотная», «Копылова», «Вокзальная», «площадь Революции» и «Карла Маркса», а также одну наземную станцию — «Шахтеров». Вслед за этим строительство метротрама собираются продолжить на запад и восток.
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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Метро#Строительство метро#Карла Маркса#Археология#Артефакты#Археологи
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