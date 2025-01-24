В Красноярске появится набережная Долгих. Где именно?

Posted 24 января, 02:20
Published 24 января, 02:20
Modified 24 января, 02:23
Updated 24 января, 02:23
Сообщается, что в честь красноярца назовут набережную Енисея около Тихих Зорь. Решение уже утвердила экспертная комиссия.
В мэрии назвали выбор участка символичным, так как именно с периодом работы Долгих связано активное развитие правого берега.
Владимир Долгих с 1969 по 1972 годы был первым секретарем комитета КПСС Красноярского края. Уделял внимание застройке новых микрорайонов и развитию Красноярска.
С 2011 по 2013 года был депутатом Госдумы РФ. Занимался развитием российской промышленности. Скончался Владимир Долгих в 2020 году.
В декабре 2024 года в Красноярске к 100-летию Долгих открылась мемориальная доска на доме по улице Ленина. Именно там он жил во время работы в Красноярске.