prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 января, 02:20

Published 24 января, 02:20

Modified 24 января, 02:23

Updated 24 января, 02:23

В Красноярске появится набережная Долгих. Где именно?

В Красноярске появится набережная Долгих. Где именно?

24 января 2025, 02:20
Фото: prmira.ru.
В Красноярске набережную Енисея назовут в честь почетного гражданина края Владимира Долгих. Об этом заявил мэр Владислав Логинов.

Сообщается, что в честь красноярца назовут набережную Енисея около Тихих Зорь. Решение уже утвердила экспертная комиссия.

В мэрии назвали выбор участка символичным, так как именно с периодом работы Долгих связано активное развитие правого берега.

Владимир Долгих с 1969 по 1972 годы был первым секретарем комитета КПСС Красноярского края. Уделял внимание застройке новых микрорайонов и развитию Красноярска.

С 2011 по 2013 года был депутатом Госдумы РФ. Занимался развитием российской промышленности. Скончался Владимир Долгих в 2020 году.

В декабре 2024 года в Красноярске к 100-летию Долгих открылась мемориальная доска на доме по улице Ленина. Именно там он жил во время работы в Красноярске.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Набережная#Тихие зори
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика