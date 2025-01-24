В Красноярске снесли ледовые фигуры на Центральной набережной. Они растаяли

Posted 24 января, 11:59
Published 24 января, 11:59
Modified 24 января, 12:06
Updated 24 января, 12:06
В этом году профессиональный этап фестиваля «Волшебный лёд Сибири» провели впервые после четырехлетнего перерыва. В 2021 году фестиваль не проводили из-за пандемии коронавируса. В 2022 году он состоялся, но в 2023 его отменили ради помощи военным. В 2024 году фестиваль прошел на Ярыгинской набережной, но там состязались только студенты из Красноярска.
Тут можно посмотреть фигуры, которые победили в конкурсе.
Снести фигуры на нижнем ярусе набережной решили в целях безопасности, заявили в мэрии. Поврежденные скульптуры снесли. Те фигуры, которые слабо подтаяли, пока решили оставить.
«Ледовые фигуры на нижнем ярусе Центральной набережной пришлось убрать в целях безопасности. Плюсовая температура, которая держалась несколько дней, внесла коррективы», — пишут в мэрии.
На верхнем ярусе убирать скульптуры пока не будут. За ними пока будут наблюдать специалисты.
Красноярцы из-за этого расстроились. Кто-то писал, что фигуры можно было и сохранить. Вот какие комментарии жители оставляли в соцсетях:
«Красоту порушили».
«Как-то невовремя начали убирать. Когда приняли решение? Уже со вчерашнего дня похолодало достаточно, могли бы чуть-чуть подождать. Такой труд и красоту испортили».
«Да, такую красоту ломают, жалко. Мороз наступил, начали рушить, странно».
«Жаль, что пришлось сносить ледовые фигуры…».