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Posted 24 января, 11:59

Published 24 января, 11:59

Modified 24 января, 12:06

Updated 24 января, 12:06

В Красноярске снесли ледовые фигуры на Центральной набережной. Они растаяли

В Красноярске снесли ледовые фигуры на Центральной набережной. Они растаяли

24 января 2025, 11:59
Фото: t.me/adm_krasnoyarsk.
В Красноярске снесли фигуры участников фестиваля «Волшебный лед Сибири» на Центральной набережно. Они растаяли из-за недавнего потепления.

В этом году профессиональный этап фестиваля «Волшебный лёд Сибири» провели впервые после четырехлетнего перерыва. В 2021 году фестиваль не проводили из-за пандемии коронавируса. В 2022 году он состоялся, но в 2023 его отменили ради помощи военным. В 2024 году фестиваль прошел на Ярыгинской набережной, но там состязались только студенты из Красноярска.

Тут можно посмотреть фигуры, которые победили в конкурсе.

Снести фигуры на нижнем ярусе набережной решили в целях безопасности, заявили в мэрии. Поврежденные скульптуры снесли. Те фигуры, которые слабо подтаяли, пока решили оставить.

«Ледовые фигуры на нижнем ярусе Центральной набережной пришлось убрать в целях безопасности. Плюсовая температура, которая держалась несколько дней, внесла коррективы», — пишут в мэрии.
Видео: t.me/adm_krasnoyarsk.

На верхнем ярусе убирать скульптуры пока не будут. За ними пока будут наблюдать специалисты.

Красноярцы из-за этого расстроились. Кто-то писал, что фигуры можно было и сохранить. Вот какие комментарии жители оставляли в соцсетях:

«Красоту порушили».
«Как-то невовремя начали убирать. Когда приняли решение? Уже со вчерашнего дня похолодало достаточно, могли бы чуть-чуть подождать. Такой труд и красоту испортили».
«Да, такую красоту ломают, жалко. Мороз наступил, начали рушить, странно».
«Жаль, что пришлось сносить ледовые фигуры…».
  • Из-за потепления, пришедшего в начале этой недели. в Красноярске закрывали горки и катки. 22 января, в Красноярске столбики термометра показали больше +4 градусов. Этот показатель превысил абсолютный максимум дня, установленный 66 лет назад.
  • Предыдущий рекорд держался с 1959 года. Тогда столбик термометра показал +1,7.
  • Ранее синоптик в разговоре с «Проспектом Мира» заявил, что оттепель в январе — это «нетипичная» ситуация для Красноярска. Еще он рассказывал, почему вообще в Красноярск в январе приходит оттепель, и объяснил возникновение температурных качелей.
  • До этого мы писали, что в Красноярске в середине января зацвела верба. Цветущие кусты заметили на пляже в Белых росах.
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