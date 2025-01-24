В Красноярске за 83 миллиона продают рыбную ферму с форелью и мидиями

Posted 24 января, 04:29
Published 24 января, 04:29
Modified 24 января, 09:26
Updated 24 января, 09:26
Рыбная ферма состоит из трех участков, там выращивают форель и мидии. Мощность производства составляет 300 тысяч тонн.
Как пишет автор объявления, персонал полностью укомплектован и готов работать с новым владельцем.
«Земля и вода арендованы на долгосрочной основе. На все участки есть разрешения на деятельность».
Будущему владельцу передадут остатки готовой продукции, трансформаторы, электрогенераторы, насосы, лодки и катера. Кроме того, автор объявления обещает отдать покупателю клиентскую базу и договор с поставщиками.
За рыбную ферму нынешний владелец просит 83 миллиона рублей. Где именно находится рыбная ферма, в объявлении не сообщается.