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Posted 24 января, 04:29

Published 24 января, 04:29

Modified 24 января, 09:26

Updated 24 января, 09:26

В Красноярске за 83 миллиона продают рыбную ферму с форелью и мидиями

В Красноярске за 83 миллиона продают рыбную ферму с форелью и мидиями

24 января 2025, 04:29
Фото: avito.ru.
В Красноярске выставили на продажу рыбную ферму, которая находится в Центральном районе. Объявление появилось на Авито.

Рыбная ферма состоит из трех участков, там выращивают форель и мидии. Мощность производства составляет 300 тысяч тонн.

Как пишет автор объявления, персонал полностью укомплектован и готов работать с новым владельцем.

Фото: avito.ru
«Земля и вода арендованы на долгосрочной основе. На все участки есть разрешения на деятельность».

Будущему владельцу передадут остатки готовой продукции, трансформаторы, электрогенераторы, насосы, лодки и катера. Кроме того, автор объявления обещает отдать покупателю клиентскую базу и договор с поставщиками.

За рыбную ферму нынешний владелец просит 83 миллиона рублей. Где именно находится рыбная ферма, в объявлении не сообщается.

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