В Красноярском крае создают межрегиональный кластер электротехнической промышленности

Posted 24 января, 05:41
Published 24 января, 05:41
Modified 24 января, 05:44
Updated 24 января, 05:44
На базе Сибирского федерального университета прошла рабочая встреча по вопросам кластеризации региональной промышленности. Инициатором этого обсуждения выступил Союз промышленников и предпринимателей Красноярского края (СППКК), в диалоге приняли участие представители Корпорации развития «Енисейской Сибири», СППКК, производственных предприятий, а также ученые СФУ и СО РАН.
Советник генерального директора «Енисейской Сибири» Вячеслав Полищук отметил, что в России уже создано более 120 отраслевых кластеров, многие из которых доказали свою эффективность. Кластеризация позволяет получать доступ к мерам государственной поддержки, развивать кооперацию между предприятиями, выстраивать логистические цепочки и увеличивать объемы импортозамещающей продукции.
В январе 2025 года первый красноярский кластер — «Машиностроение Сибири» — был включен в федеральный реестр промышленных кластеров Минпромторга РФ. Следующим шагом станет объединение предприятий электротехнического сектора в межрегиональный кластер.
Инициатором этого процесса в 2024 году выступила Анна Жираткова, директор завода «Про-Ток» и руководитель комиссии «Малое и среднее предпринимательство» СППКК. Она подчеркивает, что кластер создается не только в интересах региона, но и с привлечением отраслевых компаний из других территорий:
Мы создаем не региональный, а межрегиональный кластер. Красноярский край находится в самом центре России, является одним из инвестиционных лидеров в стране. И мы приглашаем отраслевые компании к кооперации под потребности края и в его интересах».
Завод «Про-Ток» с 2017 года участвует в программе импортозамещения, выпуская низковольтные устройства на базе отечественных комплектующих. В 2024 году предприятие освоило производство оборудования на 6, 10 и 20 кВ. Завод является резидентом «Сколково», участником национального проекта «Производительность труда» и программы «Наши чемпионы» Корпорации развития Енисейской Сибири.