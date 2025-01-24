В Красноярском крае создают межрегиональный кластер электротехнической промышленности

Инициатором этого процесса в 2024 году выступила Анна Жираткова, директор завода «Про-Ток» и руководитель комиссии «Малое и среднее предпринимательство» СППКК. Она подчеркивает, что кластер создается не только в интересах региона, но и с привлечением отраслевых компаний из других территорий: