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Posted 24 января, 10:57

Published 24 января, 10:57

Modified 24 января, 10:58

Updated 24 января, 10:58

В красноярском зоопарке медведь Памир просыпался из-за аномальной «жары»

В красноярском зоопарке медведь Памир просыпался из-за аномальной «жары»

24 января 2025, 10:57
Фото: t.me/roev_ruchey.
В Красноярске в «Роевом ручье» из-за аномально теплой погоды в январе из спячки вышел медведь Памир.

22 января 2025 года в Красноярске столбики термометра показали +4,5 градуса. Этот показатель превысил абсолютный максимум дня, установленный в 1959 года. Тогда столбик термометра показал +1,7.

Представитель красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» Олег Чипура в беседе с «Проспектом Мира» рассказал, что из-за аномальной «жары» из спячки вышел тянь-шаньский белокоготный медведь Памир.

«Иногда Памир просыпается зимой, где-то в конце февраля. Однако из-за погодных аномалий и прихода тепла он вышел из спячки около недели назад. Однако сейчас похолодало и он снова лег в спячку. 23 января я ходил и уже не видел Памира».

По словам Чипуры, если медведь вдруг проснулся и его начинают кормить, то, скорее всего, он уже не ляжет в спячку.

«Дело в том, что медведь понимает, что пища есть и начинает гулять. Поэтому мы в зоопарке при наступлении морозов прекращаем кормить медведей. Мы и посетителей предупреждаем, чтобы они не давали еду».

Олег Чипура добавил, что другие животные не просыпались из-за погодных аномалий.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Животные#Красноярск#Роев ручей#Медведь#Жара#Тепло
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