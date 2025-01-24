В красноярском зоопарке медведь Памир просыпался из-за аномальной «жары»

Posted 24 января, 10:57
Published 24 января, 10:57
Modified 24 января, 10:58
Updated 24 января, 10:58
22 января 2025 года в Красноярске столбики термометра показали +4,5 градуса. Этот показатель превысил абсолютный максимум дня, установленный в 1959 года. Тогда столбик термометра показал +1,7.
Представитель красноярского парка флоры и фауны «Роев ручей» Олег Чипура в беседе с «Проспектом Мира» рассказал, что из-за аномальной «жары» из спячки вышел тянь-шаньский белокоготный медведь Памир.
«Иногда Памир просыпается зимой, где-то в конце февраля. Однако из-за погодных аномалий и прихода тепла он вышел из спячки около недели назад. Однако сейчас похолодало и он снова лег в спячку. 23 января я ходил и уже не видел Памира».
По словам Чипуры, если медведь вдруг проснулся и его начинают кормить, то, скорее всего, он уже не ляжет в спячку.
«Дело в том, что медведь понимает, что пища есть и начинает гулять. Поэтому мы в зоопарке при наступлении морозов прекращаем кормить медведей. Мы и посетителей предупреждаем, чтобы они не давали еду».
Олег Чипура добавил, что другие животные не просыпались из-за погодных аномалий.