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Posted 24 января, 11:16

Published 24 января, 11:16

Modified 24 января, 11:19

Updated 24 января, 11:19

В прокат вышел снятый в Красноярском крае и Хакасии фильм «Шаман». Что думают зрители

В прокат вышел снятый в Красноярском крае и Хакасии фильм «Шаман». Что думают зрители

24 января 2025, 11:16
Фото: www.kinopoisk.ru.
В России стартовал прокат мистического триллера «Шаман» — его сняли в Красноярском крае и Хакасии. Собрали отзывы тех, кто уже успел его посмотреть.

О чем фильм?

Шаман (18+) — это фильм режиссера Михаила Мерзликина. В нем сыграли Юрий Майнагашев, Ляна Ондур, Марина Федункив, Олег Васильков, Амаду Мамадаков и другие.

Описание фильма звучит следующим образом:

«Старик-шаман просит духов отпустить его. Он всю жизнь служил людям, которые требовали исполнить их желания — порой глупые, ничтожные и причиняющие зло другим.
Никто ни разу не спросил его о богах, о смысле жизни, о том, почему люди страдают. Шаман разочарован в людях — в их алчности, злобе, мещанстве и низости. Он устал. Но за все надо платить — как алчущим славы, денег, власти и чужих мужей, так и шаману, который вынужден быть проводником между людьми и духами. И плата за уход от служения — смерть».

В общем, это фильм о шаманской культуре и обывательских представлениях о ней.

Сколько человек уже посмотрели фильм

Согласно данным ЕАИС, «Шаман» в России с 16 января, старта проката, собрал 5,57 миллиона рублей — его посмотрели более 19,3 тысячи человек.

Причем большую часть, 4,04 миллиона, фильм собрал в первый уикенд после проката.

Что думают о фильме красноярцы

Красноярцы и жители других городов делились мнением о фильме в соцсетях. Большинству понравилась картина — они советуют другим посмотреть её:

«Очень сильный и глубокий фильм, который показывает нам как люди далеко могут зайти ради того, чтобы их желание исполнилось и как вселенная простраивает ходы для исполнения желания всех людей. А Шаман — он просто хотел спасти хотя бы одного человека… В общем, сходите обязательно, посмотрите».
«Если бы я не оказался в ситуации, когда надо убить несколько часов в весьма удаленном от всего на свете поселке на краю географии, и единственной альтернативе торчанию на улице не стал бы местный клуб, я бы никогда в жизни не посмотрел фильм „Шаман“. Потому что я не люблю отечественное кино, не люблю локально-экзотическое кино, не люблю кино про эзотерику и не люблю артхаус как таковой. А тут вот сложилось, и боже мой, как же я рад что это произошло.Фильм снят за 18 копеек в одном сарае, играет в нём человек десять от силы, но результат — адская смесь Достоевского и Линча. Рекомендую».
«Это не фильм для визуального восприятия, он наталкивает на раздумья. Нужно шевелить мозгами на протяжении фильма. Фильм для анализа. Постепенно мне казалось, что хижина превращается в психоаналитический кабинет».
«Фильм нелёгкий, но я получила именно то, что хотела. Класс!»
Фото: www.kinopoisk.ru

Еще несколько отзывов от красноярцев публикует «7 канал Красноярск».

«Мне очень понравилась смысловая нагрузка, которая фигурирует в фильме, и очень понравилось то, как это передается через персонажей. Отдельную часть не могу выделить, но могу сказать, что очень хорошо передан смысл, заложенный в фильм. Вот. Ну, а самый интересный, наверное, момент — концовка», — рассказывает зрительница Евгения.
«Понравился — жизненный, поучительный фильм. Для меня самый яркий момент, например, это то, что одна девушка из всех, отказалась от своей просьбы. Понравилось вот это, что молодец», — делится зрительница Марина.

Фильм посмотрел сенатор от Красноярского края Александр Усс. По его словам, ему сразу же захотелось пересмотреть его.

«Впечатлений много, это правда. И это как раз один из тех немногих случаев, когда на следующий день мне захотелось посмотреть его вновь. С тем, чтобы как-то глубже погрузиться, больше его понять. Это очень глубокий такой многогранный фильм. Глубокой философии и драматургии. Его сценарий вообще ни на, что не похож. Я очень рекомендую обязательно посмотреть», — рассказывает Усс.
Фото: www.kinopoisk.ru

Однако были и те, кому фильм не понравился.

«Поняла в целом, что с нечистой силой надо поосторожней. Но это я и раньше знала. А вот герои, сюжетные линии — полный бардак».
«Моментов с приличной игрой актёров даже на 2-минутный трейлер не набралось».

Как оценивают фильм в онлайн-кинотеатрах

На «Кинопоиске» рейтинг фильма «Шаман» пока не сформировался — оценок, как сообщает площадка, пока слишком мало. На сайте «Отзовик» у фильма стоит 4,8 звезды из 5. В положительных отзывах отмечали сюжет, виды и игру актеров.

«Мне очень сильно понравились в фильме местные пейзажи степей. Это необычно, уникальные места».
«Игра актёров очень сильная в этой кинокартине. Подобрали очень сильный состав, который сделали фильм очень интересным».

В негативных отзывах зрители пишут о «слишком закрученном» сюжете и о том, что он «немного поверхностный»

«Картина больше вызывает смех, чем страх, а абсурдные сюжетные повороты делают персонажей непривлекательными».
Фото: www.kinopoisk.ru

На сайте IMDb фильму поставили оценку в 7,7 балла из 10, на портале «Кино-театр.ру» — 7,3.

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