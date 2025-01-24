В прокат вышел снятый в Красноярском крае и Хакасии фильм «Шаман». Что думают зрители

На «Кинопоиске» рейтинг фильма «Шаман» пока не сформировался — оценок, как сообщает площадка, пока слишком мало. На сайте «Отзовик» у фильма стоит 4,8 звезды из 5. В положительных отзывах отмечали сюжет, виды и игру актеров.