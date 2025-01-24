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Posted 24 января, 08:42

Published 24 января, 08:42

Modified 24 января, 08:49

Updated 24 января, 08:49

В России снова произошел массовый сбой в работе интернета

В России снова произошел массовый сбой в работе интернета

24 января 2025, 08:42
Фото: 1MI.
Российские пользователи сообщают о массовом сбое в рунете.

Сегодня, 24 января, пользователи начали сообщать о массовом сбое в российском интернете. Некоторые россияне не могут зайти на сайты, у других медленно прогружаются страницы.

По словам россиян, проблемы наблюдаются у пользователей разных мобильных операторов. Также интернет медленно работает при стационарном подключении.

Фото: downdetector.su

Кроме того, сообщается о сбое в работе Telegram. Некоторые пользователи не могут открыть и скачать файлы, а кто-то не может отправить сообщение.

Несколько жителей Красноярска и Сосновоборска в беседе с «Проспектом Мира» рассказали, что у них интернет работает нормально.

«Если честно, не понимаю о каком сбое идет речь. У меня все страницы прогружаются, Telegram и другие приложения работают как обычно».

Предыдущий массовый сбой в работе российского интернета произошел 14 января 2025 года. В Роскомнадзоре тогда объяснили, что сбой случился «из-за кратковременного нарушения связности».

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Интернет#Красноярский край#Сбой
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