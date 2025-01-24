Ждать ли красноярцам перерасчет за отопление из-за тепла?

Posted 24 января, 12:24
Published 24 января, 12:24
Modified 24 января, 14:21
Updated 24 января, 14:21
Как ранее рассказывали в СГК, сумма за отопление в платежке зависит от того, есть ли в доме прибор учета тепловой энергии или нет.
«Дома с приборами учета оплачивают тепло по факту: сколько дом потребил — столько они и платят. Те дома, которые платят по нормативу — оплачивают всегда одну и ту же сумму равными долями в течение отопительного сезона», — пояснили ТВК в СГК.
Получается, для тех, кто платит по нормативу, перерасчета за теплые дни в январе не будет. Чтобы сэкономить на отоплении, когда на улице не холодно, эксперты советуют устанавливать в домах индивидуальные тепловые пункты (ИТП). Комплекс автоматически регулирует подачу тепла в квартиры в зависимости от сезона, погоды и времени суток.
В доме может не быть прибора учета, но может быть установлен ИТП. Тепловые пункты, как заявили в СГК, позволяют экономить в среднем 7-11%.
В СГК пояснили телеканалу, что температура теплоносителя на выходе с ТЭЦ регулируется два раза в сутки. Получается, жители домов, где есть приборы учета, и так заплатят по факту потребляемого тепла.
При этом установка прибора, говорит директор «Института развития ЖКХ» Роман Казаков, не всегда позволяет сэкономить. По его словам, бывали случаи, когда жители после появления счетчиков начали платить больше нормативов.
«Счетчик — считает, он не экономит. Конечно, в подавляющем большинстве все равно фактическое потребление выходит меньше нормативного. Что касается ИТП — важно помнить, что его нужно правильно настраивать. Это технология прошлого века, конечно, никаких нейросетей и искусственного интеллекта там нет, но все равно для настройки нужен квалифицированный специалист. Поэтому управляющей компании нужно будет привлекать специализированную организацию, которая и займется установкой и настройкой», — рассказал Казаков.
Перед установкой ИТП или счетчиков стоит убедиться в теплоэффективности своего дома. Если же дом в хорошем состоянии, то установить приборы и автоматическую регуляцию можно в двух случаях, говорит Казаков:
Первый — жители могут воспользоваться средствами, которые они передают УК на текущий ремонт. Такое решение может быть принято на общем собрании жильцов, либо советом дома.
Второй — можно провести капитальный ремонт системы отопления и горячего водоснабжения. Если есть техническая возможность установки прибора учета тепловой энергии, то при проведении капитального ремонта такой прибор учета будет установлен.
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