Ждать ли красноярцам перерасчет за отопление из-за тепла?

Получается, для тех, кто платит по нормативу, перерасчета за теплые дни в январе не будет. Чтобы сэкономить на отоплении, когда на улице не холодно, эксперты советуют устанавливать в домах индивидуальные тепловые пункты (ИТП). Комплекс автоматически регулирует подачу тепла в квартиры в зависимости от сезона, погоды и времени суток.