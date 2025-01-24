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Posted 24 января, 01:43

Published 24 января, 01:43

Modified 24 января, 04:27

Updated 24 января, 04:27

Жители Песчанки обвинили своего соседа в поедании собак

Жители Песчанки обвинили соседа в поедании собак. На участке нашли останки животного

24 января 2025, 01:43
Фото: t.me/mvd_24.

Жители Песчанки обвинили своего соседа в поедании собак

В Красноярске полиция проверяет информацию о живодере из деревни Песчанка, который якобы убивает и ест собак.

Жители деревни Песчанка обратились к зоозащитникам и волонтерам. Местные жители рассказали, что их сосед якобы приводит домой бездомных собак, убивает их и потом съедает. Люди утверждают, что мужчина сжигает останки животных прямо на участке, где они и остаются.

Красноярский общественник Валерий Лаев вместе с волонтерами написали заявление в полицию о жестоком обращении с животными. Сотрудники полиции начали проверку.

Фото: t.me/mvd_24

В МВД рассказали, что на момент приезда полицейских хозяина дома не было. Однако на его участке нашли останки собаки, которые отправили на экспертизу. В ходе проверки сотрудники полиции допросят владельца дома.

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