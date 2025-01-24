Жители Песчанки обвинили соседа в поедании собак. На участке нашли останки животного

Жители деревни Песчанка обратились к зоозащитникам и волонтерам. Местные жители рассказали, что их сосед якобы приводит домой бездомных собак, убивает их и потом съедает. Люди утверждают, что мужчина сжигает останки животных прямо на участке, где они и остаются.