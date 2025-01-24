Жители Песчанки обвинили соседа в поедании собак. На участке нашли останки животного

Posted 24 января, 01:43
Published 24 января, 01:43
Modified 24 января, 04:27
Updated 24 января, 04:27
Жители деревни Песчанка обратились к зоозащитникам и волонтерам. Местные жители рассказали, что их сосед якобы приводит домой бездомных собак, убивает их и потом съедает. Люди утверждают, что мужчина сжигает останки животных прямо на участке, где они и остаются.
Красноярский общественник Валерий Лаев вместе с волонтерами написали заявление в полицию о жестоком обращении с животными. Сотрудники полиции начали проверку.
В МВД рассказали, что на момент приезда полицейских хозяина дома не было. Однако на его участке нашли останки собаки, которые отправили на экспертизу. В ходе проверки сотрудники полиции допросят владельца дома.