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Posted 25 января, 09:03

Published 25 января, 09:03

Modified 25 января, 09:05

Updated 25 января, 09:05

Авито Работа и учебный центр ММК договорились о совместной подготовке кадров

Авито Работа и учебный центр ММК договорились о совместной подготовке кадров

25 января 2025, 09:03
Фото: Авито.
24 января в Магнитогорске состоялось подписание соглашения между Авито Работой и учебным центром Магнитогорского металлургического комбината (ММК). Документ подписали управляющий директор Авито Работы Дмитрий Пучков и директор учебного центра ММК Андрей Козловский.

Партнерство будет реализовано при поддержке Агентства стратегических инициатив и станет частью проекта «PRO Формат», направленного на объединение бизнеса, образовательных учреждений и промышленных предприятий для развития человеческого капитала. Основной задачей является привлечение молодежи к техническим профессиям, популяризация рабочих и инженерных специальностей, а также адаптация образовательных программ под современные запросы производства.

Соглашение предусматривает проведение профориентационных мероприятий, подготовку и повышение квалификации специалистов для металлургической отрасли, а также развитие промышленных туров и программ карьерного роста.

«Начало сотрудничества с учебным центром ММК — это шаг к созданию новой экосистемы профессионального развития с учетом требований современной экономики. По данным нашего недавнего исследования, для россиян самые привлекательные профессии на производстве — инженеры (32%) и операторы оборудования (27%). Новый формат партнерства позволит не только привлекать таланты на эти востребованные позиции, но и системно развивать их навыки, создавая возможности для карьерного роста и увеличения промышленного потенциала страны», — отметил Дмитрий Пучков.

Андрей Козловский подчеркнул, что использование существующей инфраструктуры и ресурсов партнеров в рамках «PRO Формат» позволит избежать лишних затрат на создание новых административных единиц. Это обеспечит оперативность и гибкость в реализации задач и запуске пилотных проектов.

«Ежегодно ММК посещают около 18 000 человек. Для них разработано 8 экскурсий, которые охватывают как само предприятие, так и город Магнитогорск, а также магнитогорское водохранилище, — добавила директор проектов дивизиона „Городская экономика“ АСИ Ольга Шандуренко. — Эти экскурсии интересны не только школьникам, выбирающим будущую профессию, и студентам, но и профессионалам, туристам и иностранным делегациям. ММК является флагманом промышленного туризма в России, и на сегодняшний день продукт промтуризма стал частью партнерства Авито, ММК и Агентства стратегических инициатив».
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