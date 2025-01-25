Авито Работа и учебный центр ММК договорились о совместной подготовке кадров

Партнерство будет реализовано при поддержке Агентства стратегических инициатив и станет частью проекта «PRO Формат», направленного на объединение бизнеса, образовательных учреждений и промышленных предприятий для развития человеческого капитала. Основной задачей является привлечение молодежи к техническим профессиям, популяризация рабочих и инженерных специальностей, а также адаптация образовательных программ под современные запросы производства.