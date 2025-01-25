Что такое рыбий жир? Можно ли давать его детям? Ответили в Роспотребнадзоре

Posted 25 января, 13:48
Published 25 января, 13:48
Modified 25 января, 13:48
Updated 25 января, 13:48
Оказывается, что рыбий жир добывают из лосося, скумбрии и сельди. Это вещество является источником полиненасыщенных жирных кислот — в основном класса омега-3. Еще в рыбьем жире содержатся жирорастворимые витамины А и Д.
По словам специалистов, употребление рыбьего жира способствует укреплению иммунитета, сердца и сосудов, поддерживает нервную систему и здоровье глаз.
Рыбий жир повышает активность работы мозга, улучшает обмен веществ и состояние кожи, волос и ногтей.
При этом врачи предупреждают, что принимать рыбий жир стоит только после консультации с врачом.