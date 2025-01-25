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Posted 25 января, 13:48

Published 25 января, 13:48

Modified 25 января, 13:48

Updated 25 января, 13:48

Красноярцам рассказали, чем полезен рыбий жир и можно ли его давать детям

Что такое рыбий жир? Можно ли давать его детям? Ответили в Роспотребнадзоре

25 января 2025, 13:48
Фото: freepik.com.

Красноярцам рассказали, чем полезен рыбий жир и можно ли его давать детям

В краевом Роспотребнадзоре рассказали жителям Красноярского края о пользе рыбьего жира.

Оказывается, что рыбий жир добывают из лосося, скумбрии и сельди. Это вещество является источником полиненасыщенных жирных кислот — в основном класса омега-3. Еще в рыбьем жире содержатся жирорастворимые витамины А и Д.

По словам специалистов, употребление рыбьего жира способствует укреплению иммунитета, сердца и сосудов, поддерживает нервную систему и здоровье глаз.

Рыбий жир повышает активность работы мозга, улучшает обмен веществ и состояние кожи, волос и ногтей.

При этом врачи предупреждают, что принимать рыбий жир стоит только после консультации с врачом.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Здоровье#Красноярский край#Роспотребнадзор
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