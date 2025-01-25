Картинг в Красноярске: где устроить гонки и сколько это стоит

В Красноярске есть трехуровневая крытая трасса для картинга. Ее протяженность составляет 350 метров со спусками и поворотами. В «Силе» заявляют, что их машины при снятии всех ограничений разгоняются до 100 километров в час за 4 секунды, однако уточняют, что мощность выставляют маршалы (инструкторы) в зависимости от навыков гонщиков. Еще для подростков и взрослых разные карты: от 10 лет — мощностью 8 лошадей, от 14 лет — 13 лошадей.