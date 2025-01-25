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Posted 25 января, 07:18

Published 25 января, 07:18

Modified 25 января, 07:50

Updated 25 января, 07:50

Картинг в Красноярске: где устроить гонки и сколько это стоит

Картинг в Красноярске: где устроить гонки и сколько это стоит

25 января 2025, 07:18
Фото: парк «Кузнецово» / «Форсаж».
«Проспект Мира» собрал список мест, где взрослые и дети могут заняться картингом в Красноярске. Всего в городе есть шесть арен, мы узнали сколько стоит заезд и какие особенности есть в каждом месте.

Дрифт по снежной трассе: всесезонный картинг в парке «Кузнецово»

Адрес: ​Аэродром Кузнецово, ½, Березовский район

Цена: от 650 ₽ за 5 минут

Мест, где можно было бы устроить дрифт на карте (так называют машину в картинге) по заснеженной дороге или льду в Красноярске, почти нет. Мы нашли одну такую точку, в эйр-парке «Кузнецово». Работает прокат до -20 градусов и по предварительной записи, покататься там могут и дети от 8 лет.

Зимний картинг есть за городом
Работает картинг во все сезоны
Зимний картинг есть за городом. Фото: Парк «Кузнецово»

Цен на детский и взрослый картинг одинаковы. Минимальная поездка — 5 минут за 650 ₽. Чем дольше аренда, тем дешевле: 10 минут — 980 ₽, 20 минут — 1600 ₽, полчаса — 2200 ₽.

До 100 км/ч за 4 секунды: трёхуровневый электрокартинг «Сила» в «Комсомолле»

Адрес: ТРЦ «Комсомолл», Белинского, 8 (3 этаж)

Цена: от 1700 ₽ за 10 минут

В Красноярске есть трехуровневая крытая трасса для картинга. Ее протяженность составляет 350 метров со спусками и поворотами. В «Силе» заявляют, что их машины при снятии всех ограничений разгоняются до 100 километров в час за 4 секунды, однако уточняют, что мощность выставляют маршалы (инструкторы) в зависимости от навыков гонщиков. Еще для подростков и взрослых разные карты: от 10 лет — мощностью 8 лошадей, от 14 лет — 13 лошадей.

Картинг-арена «Сила» открылась в Красноярске в декабре
В «Силе» говорят, что у них самый большой картинг-центр за Уралом
Карт «Силы» может разгоняться до 100 км/ч за 4 секунды
Картинг-арена «Сила» открылась в Красноярске в декабре. Фото: silakarting.ru

Стоимость поездки на карте зависит от того, во сколько и когда вы будете кататься: в будние дни до 16:00 — 1700 ₽ за одного человека, в выходные с 10:00 и будние дни после 16:00 — 1900 ₽. Такая цена рассчитана на один заезд, который длится 10 минут. В заезде могут участвовать до 6 человек.

Дрифт и игры на трассе: электрокартинг «Че, Go» в «Комсомолле»

Адрес: ТРЦ «Комсомолл», Белинского, 8 (2 этаж)

Цена: от 700 ₽ за 8-10 минут

В «Комсомолле» есть еще второй картинг, «Че, Go», одноуровневый с трассой длиной 150 метров. На выбор четыре вида картинга: два «Крэйзи» — для дрифта (по возрасту от 7 и от 14 лет), два — для стандартных заездов (по росту от 110 и 130 сантиметров). Скорость и разгон настраиваются. Отдельно можно выбрать игровой формат гонки — собирать цветовые жетоны, чтобы выиграть.

В «Че, Go» есть 4 вида машин
Дети могут подрифтить на карте
В «Че, Go» есть 4 вида машин. Фото: kartingchego.ru

Стоимость зависит от времени и возраста клиента. В будни до 18:00 — 700 ₽ с ребенка, от 800 ₽ — со взрослого, после 18:00 — на 100 ₽ дороже. В выходные для ребенка — 900 ₽, для взрослого — от 1000 ₽. Заезд длится 8 минут, но при соблюдении правил безопасности заезд продлевают еще на 2 минуты. В заезде могут участвовать до 4 человек.

Круг на карте за 17 секунд: «Драйв карт» на Матросова

Адрес: Матросова 30, строение 68

Цена: от 900 ₽ за 10 минут

В картинг-центре «Драйв карт» есть трасса длиной 250 метров с 12 поворотами. Среднее время круга — 22 секунд, рекорд — 17 секунд. На выбор есть три вида картинга: для ребенка, для взрослого и для двоих (водитель и пассажир). Мощность каждого карта — 6 лошадей, детские разгоняются до 40 км/ч, взрослые — до 60 км/ч.

В картинг-центре «Драйв карт» трасса 250 метров
Карт может разогнаться до 60 км/ч
На трассе 12 поворотов
В картинг-центре «Драйв карт» трасса 250 метров . Фото: Драйв карт

Стоимость зависит от возраста и дня недели: детские — от 900 ₽ в будни (1000 ₽ — в выходной), взрослые — 1000 ₽ в будни (1100 ₽ в выходной), для двоих — 1300 ₽ в будни и выходные.

850 метров за 32 секунды: «Форсаж» на Свердловской

Адрес: Свердловская, 6А

В «Форсаже» длина трассы составляет 850 метров, среднее время круга — 32 секунды. В заезде могут участвовать только 5 машин. В гонке может принять участие и даже трехлетний ребенок, но только рядом со взрослым и в качестве пассажира. В картинг-центре есть три вида машин: двухместный, взрослый и детский (от 7 лет).

Длина трассы для картинга составляет 850 метров
Среднее время круга — 32 секунды
В гонке могут поучаствовать даже трехлетние дети
Длина трассы для картинга составляет 850 метров. Фото: «Форсаж»

Стоимость зависит от времени заезда: 10 минут стоят 900 ₽, 15 минут — 1350 ₽. Также есть акции, которые не действуют в выходные дни.

17 лошадей в одном карте: «Форсаж 24» на Телевизорной

Адрес: Телевизорная, 1 стр. 16­­­

Цена: от 1000 ₽ за 10 минут

«Форсаж 24» заявляет, что у них одни из самых быстрых машин в России (17 лошадей). Но есть и менее мощные: 15, 13 и меньше. Кататься самостоятельно могут и дети с 5 лет.

Картинг-арена находится в Октябрьском районе
На карте могут кататься и дети с 5 лет
Картинг-арена находится в Октябрьском районе. Фото: «Форсаж 24»

Стоимость зависит как раз от выбора аппарата: для детей — от 1000 ₽, для взрослых карт с 15 лошадями — от 1100 ₽, с 17 лошадями — от 1500 ₽.

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#Владислав Савончик#Красноярск#Дети#Цены#Гонки#Дрифт#Все материалы авторов#Трассы#Комсомолл#Взрослые#Картинг
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