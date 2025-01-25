Картинг в Красноярске: где устроить гонки и сколько это стоит

Posted 25 января, 07:18
Published 25 января, 07:18
Modified 25 января, 07:50
Updated 25 января, 07:50
Адрес: Аэродром Кузнецово, ½, Березовский район
Цена: от 650 ₽ за 5 минут
Мест, где можно было бы устроить дрифт на карте (так называют машину в картинге) по заснеженной дороге или льду в Красноярске, почти нет. Мы нашли одну такую точку, в эйр-парке «Кузнецово». Работает прокат до -20 градусов и по предварительной записи, покататься там могут и дети от 8 лет.
Цен на детский и взрослый картинг одинаковы. Минимальная поездка — 5 минут за 650 ₽. Чем дольше аренда, тем дешевле: 10 минут — 980 ₽, 20 минут — 1600 ₽, полчаса — 2200 ₽.
Адрес: ТРЦ «Комсомолл», Белинского, 8 (3 этаж)
Цена: от 1700 ₽ за 10 минут
В Красноярске есть трехуровневая крытая трасса для картинга. Ее протяженность составляет 350 метров со спусками и поворотами. В «Силе» заявляют, что их машины при снятии всех ограничений разгоняются до 100 километров в час за 4 секунды, однако уточняют, что мощность выставляют маршалы (инструкторы) в зависимости от навыков гонщиков. Еще для подростков и взрослых разные карты: от 10 лет — мощностью 8 лошадей, от 14 лет — 13 лошадей.
Стоимость поездки на карте зависит от того, во сколько и когда вы будете кататься: в будние дни до 16:00 — 1700 ₽ за одного человека, в выходные с 10:00 и будние дни после 16:00 — 1900 ₽. Такая цена рассчитана на один заезд, который длится 10 минут. В заезде могут участвовать до 6 человек.
Адрес: ТРЦ «Комсомолл», Белинского, 8 (2 этаж)
Цена: от 700 ₽ за 8-10 минут
В «Комсомолле» есть еще второй картинг, «Че, Go», одноуровневый с трассой длиной 150 метров. На выбор четыре вида картинга: два «Крэйзи» — для дрифта (по возрасту от 7 и от 14 лет), два — для стандартных заездов (по росту от 110 и 130 сантиметров). Скорость и разгон настраиваются. Отдельно можно выбрать игровой формат гонки — собирать цветовые жетоны, чтобы выиграть.
Стоимость зависит от времени и возраста клиента. В будни до 18:00 — 700 ₽ с ребенка, от 800 ₽ — со взрослого, после 18:00 — на 100 ₽ дороже. В выходные для ребенка — 900 ₽, для взрослого — от 1000 ₽. Заезд длится 8 минут, но при соблюдении правил безопасности заезд продлевают еще на 2 минуты. В заезде могут участвовать до 4 человек.
Адрес: Матросова 30, строение 68
Цена: от 900 ₽ за 10 минут
В картинг-центре «Драйв карт» есть трасса длиной 250 метров с 12 поворотами. Среднее время круга — 22 секунд, рекорд — 17 секунд. На выбор есть три вида картинга: для ребенка, для взрослого и для двоих (водитель и пассажир). Мощность каждого карта — 6 лошадей, детские разгоняются до 40 км/ч, взрослые — до 60 км/ч.
Стоимость зависит от возраста и дня недели: детские — от 900 ₽ в будни (1000 ₽ — в выходной), взрослые — 1000 ₽ в будни (1100 ₽ в выходной), для двоих — 1300 ₽ в будни и выходные.
Адрес: Свердловская, 6А
В «Форсаже» длина трассы составляет 850 метров, среднее время круга — 32 секунды. В заезде могут участвовать только 5 машин. В гонке может принять участие и даже трехлетний ребенок, но только рядом со взрослым и в качестве пассажира. В картинг-центре есть три вида машин: двухместный, взрослый и детский (от 7 лет).
Стоимость зависит от времени заезда: 10 минут стоят 900 ₽, 15 минут — 1350 ₽. Также есть акции, которые не действуют в выходные дни.
Адрес: Телевизорная, 1 стр. 16
Цена: от 1000 ₽ за 10 минут
«Форсаж 24» заявляет, что у них одни из самых быстрых машин в России (17 лошадей). Но есть и менее мощные: 15, 13 и меньше. Кататься самостоятельно могут и дети с 5 лет.
Стоимость зависит как раз от выбора аппарата: для детей — от 1000 ₽, для взрослых карт с 15 лошадями — от 1100 ₽, с 17 лошадями — от 1500 ₽.