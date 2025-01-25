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Posted 25 января, 10:46

Published 25 января, 10:46

Modified 25 января, 12:00

Updated 25 января, 12:00

Стали известны новые подробности в деле о похищении красноярцев в Мексике

Скоро их отправят домой: что известно о похищении красноярцев в Мексике

25 января 2025, 10:46
Фото: t.me/potok_ok.

Стали известны новые подробности в деле о похищении красноярцев в Мексике

Появились новые подробности в истории о похищении семьи из Красноярска.

24 января телеграм-канал «Поток» сообщил о том, что Даниил и Татьяна Алтынцевы вместе с годовалой и 2-летней дочками отправились в путешествие по Северной Америке. Из Кубы семья отправилась в Мексику, где их схватили и потребовали выкуп в размере 7 600 долларов.

Позднее мать Даниила сообщила, что после передачи денег злоумышленники отпустили семью.

Как сообщил «АиФ-Красноярск» источник в правоохранительных органах, 2 января Алтынцевы прилетели на Кубу, а спустя 10 дней решили отправиться в Мексику. Перед полетом Даниил позвонил матери и рассказал о путешествии. После этого красноярец больше не связывался с родными.

Спустя два дня родственнице красноярца пришло сообщение с мексиканского номера, зарегистрированного на жителя Рейноса. За освобождение Алтынцевых потребовали 7 600 долларов. В итоге родственники заплатили деньги и семью освободили.

По данным источников издания, сейчас российское консульство помогает красноярцам вернуться в Россию. В ближайшее время их отправят домой.

Ранее корреспондент «ПМ» попытался связаться с Интерполом, однако оперативно получить комментарий не удалось. Также мы направили официальный запрос в МИД РФ.

Кроме того, «Проспект Мира» написал родственникам и друзьям Даниила Алтынцева. Однако на сообщения корреспондента они не ответили.

Отметим, что это не первое похищение россиян в Рейносе. В марте 2024 году мексиканский картель схватил москвичку Марию Ригович. Муж девушки рассказывал, что Мария решила отправиться в Мексику для волонтерства и помощи мигрантам.

По информации «Газета.ru», 14 марта девушка ехала на машине вместе с семьей, у которой она остановилась. По дороге из Монтеррея в Рейносу члены мексиканского картеля остановили машину, мексиканцев отпустили, а от россиянки потребовали заплатить за «проезд по их земле». Супруг Марии перевел на ее карту $2,4 тысячи в качестве выкупа, но затем связь с женой пропала. 17 марта муж девушки сообщил, что ее отпустили.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск#Дети#Семья#Похищение#Мексика
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