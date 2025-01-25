Красноярская сотрудница нефтяной компании отдала биржевым мошенникам 19 миллионов

Posted 25 января, 02:50
Published 25 января, 02:50
Modified 25 января, 02:50
Updated 25 января, 02:50
Как рассказали в прокуратуре, в мае прошлого года 27-летняя сотрудница нефтяной компании узнала от коллеги о легком способе заработка — торговле на фондовых рынках и криптобиржах.
Девушка через знакомую подруги познакомилась с «настоящими» биржевиками, которые обучили ее работе в приложениях на бирже и сразу показали доход.
После обучения красноярка самостоятельно продолжила «торговлю» и даже неплохо заработала, однако сразу извлечь доход девушка не смогла. Понадобилось застраховать деньги, в какой-то момент заявка «зависла», а сумму выводить пришлось за счет средств третьих лиц.
Они занимали красноярке деньги и оформляли кредиты. Сотруднице нефтяной компании пришлось продать квартиры и новый автомобиль, чтобы вернуть долги.
В течение месяца 27-летняя девушка пыталась вывести деньги, заработанные на бирже. В какой-то момент красноярку начали шантажировать личными фотографиями и она обратилась в правоохранительные органы.
В общей сложности девушка потеряла 19 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (часть 4 статья 159 УК РФ).