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Posted 25 января, 02:50

Published 25 января, 02:50

Modified 25 января, 02:50

Updated 25 января, 02:50

Красноярская сотрудница нефтяной компании отдала биржевым мошенникам 19 миллионов

Красноярская сотрудница нефтяной компании отдала биржевым мошенникам 19 миллионов

25 января 2025, 02:50
Фото: 1MI.
В Красноярске 27-летняя работница нефтяной компании хотела заработать на криптобирже. Однако отдала аферистам 19 миллионов рублей.

Как рассказали в прокуратуре, в мае прошлого года 27-летняя сотрудница нефтяной компании узнала от коллеги о легком способе заработка — торговле на фондовых рынках и криптобиржах.

Девушка через знакомую подруги познакомилась с «настоящими» биржевиками, которые обучили ее работе в приложениях на бирже и сразу показали доход.

После обучения красноярка самостоятельно продолжила «торговлю» и даже неплохо заработала, однако сразу извлечь доход девушка не смогла. Понадобилось застраховать деньги, в какой-то момент заявка «зависла», а сумму выводить пришлось за счет средств третьих лиц.

Они занимали красноярке деньги и оформляли кредиты. Сотруднице нефтяной компании пришлось продать квартиры и новый автомобиль, чтобы вернуть долги.

В течение месяца 27-летняя девушка пыталась вывести деньги, заработанные на бирже. В какой-то момент красноярку начали шантажировать личными фотографиями и она обратилась в правоохранительные органы.

В общей сложности девушка потеряла 19 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (часть 4 статья 159 УК РФ).

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