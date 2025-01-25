Красноярскую семью с маленькими детьми могли похитить в Мексике. Что известно?

Posted 25 января, 08:04
Published 25 января, 08:04
Modified 25 января, 10:17
Updated 25 января, 10:17
Как сообщает телеграм-канал «Поток», Даниил и Татьяна Алтынцевы вместе с годовалой и 2-летней дочками отправились в путешествие по Северной Америке. Сначала семья отдыхала на Кубе, после чего поехала в Мексику.
Авторы канала утверждают, что через два дня Даниил позвонил матери из Мехико и рассказал, что они собираются отправиться в мексиканский город Рейноса.
После этого Алтынцевы не выходили на связь. Через несколько дней родственники Алтынцевых из США получили сообщение с требованием заплатить выкуп за семью. За освобождение якобы потребовали 7 600 долларов.
По информации телеграм-канала «Поток», после передачи денег семью из Красноярска отпустили. Мать Даниила в разговоре с авторами канала сообщила, что Алтынцевы еще находятся в Мексике.
«Проспект Мира» нашел страницу Даниила Алтынцева из Красноярска. Мы попытались с ним связаться, однако в последний раз он заходил на страницу 11 января.
Корреспондент «ПМ» обратился в Министерство иностранных дел РФ. Однако нам отказались комментировать ситуацию и попросили направить официальный запрос. Мы опубликуем ответ, как только получим его.