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Posted 25 января, 08:04

Published 25 января, 08:04

Modified 25 января, 10:17

Updated 25 января, 10:17

Красноярскую семью с маленькими детьми могли похитить в Мексике. Что известно?

Красноярскую семью с маленькими детьми могли похитить в Мексике. Что известно?

25 января 2025, 08:04
Фото: t.me/potok_ok.
В соцсетях появилась информация о том, что семью из Красноярска якобы похитили в Мексике. У родственников семьи потребовали выкуп в 7 600 долларов.

Как сообщает телеграм-канал «Поток», Даниил и Татьяна Алтынцевы вместе с годовалой и 2-летней дочками отправились в путешествие по Северной Америке. Сначала семья отдыхала на Кубе, после чего поехала в Мексику.

Авторы канала утверждают, что через два дня Даниил позвонил матери из Мехико и рассказал, что они собираются отправиться в мексиканский город Рейноса.

После этого Алтынцевы не выходили на связь. Через несколько дней родственники Алтынцевых из США получили сообщение с требованием заплатить выкуп за семью. За освобождение якобы потребовали 7 600 долларов.

По информации телеграм-канала «Поток», после передачи денег семью из Красноярска отпустили. Мать Даниила в разговоре с авторами канала сообщила, что Алтынцевы еще находятся в Мексике.

«Проспект Мира» нашел страницу Даниила Алтынцева из Красноярска. Мы попытались с ним связаться, однако в последний раз он заходил на страницу 11 января.

Корреспондент «ПМ» обратился в Министерство иностранных дел РФ. Однако нам отказались комментировать ситуацию и попросили направить официальный запрос. Мы опубликуем ответ, как только получим его.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Семья#Похищение#Мексика#Выкуп
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