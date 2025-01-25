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Posted 25 января, 13:20

Published 25 января, 13:20

Modified 25 января, 13:21

Updated 25 января, 13:21

Красноярцы назвали лучшие торговые центры

Красноярцы назвали лучшие торговые центры

25 января 2025, 13:20
Фото: prmira.ru.
Жители Красноярска назвали, по своему мнению, самые лучшие торговые центры. Рассказываем, кто попал в список лучших.

Опрос провело издание Ngs24.ru — в нем приняли участие 3324 человека. Первую строчку занял торгово-развлекательный центр «Планета», который набрал 2 024 голоса — это 61% проголосовавших.

Второе место в рейтинге досталось ТК «На Свободном». За него проголосовали 417 человек — это 13% проголосовавших.

На третьей строчке оказался ТК «Атмосфера дома», который набрал 325 голосов (10% проголосовавших).

В топ не попали такие торговые центры, как «Июнь», «Квант», «Комсомольский», «Славянский», «Зеленый», «КомсоМолл» и «Солнечный».

В комментариях пользователи назвали торговые центры, которые не включили голосование:

«А где жемчужина Кировского района — „Мави“?»
«"Махаон» в Северном… Назад, в прошлое!»
«ТЦ „Мега“ на Красрабе»
«А я хожу в ТЦ „Красноярье"»

Некоторые красноярцы не понимают, зачем сейчас ходить в торговые центры, когда есть маркетплейсы:

«Вариант маркетплейсы, не?»
«Давно не хожу по ТЦ, маркетплейсы рулят».
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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Рейтинг#ТЦ#Торговый центр
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