Красноярцы назвали лучшие торговые центры

Posted 25 января, 13:20
Published 25 января, 13:20
Modified 25 января, 13:21
Updated 25 января, 13:21
Опрос провело издание Ngs24.ru — в нем приняли участие 3324 человека. Первую строчку занял торгово-развлекательный центр «Планета», который набрал 2 024 голоса — это 61% проголосовавших.
Второе место в рейтинге досталось ТК «На Свободном». За него проголосовали 417 человек — это 13% проголосовавших.
На третьей строчке оказался ТК «Атмосфера дома», который набрал 325 голосов (10% проголосовавших).
В топ не попали такие торговые центры, как «Июнь», «Квант», «Комсомольский», «Славянский», «Зеленый», «КомсоМолл» и «Солнечный».
В комментариях пользователи назвали торговые центры, которые не включили голосование:
«А где жемчужина Кировского района — „Мави“?»
«"Махаон» в Северном… Назад, в прошлое!»
«ТЦ „Мега“ на Красрабе»
«А я хожу в ТЦ „Красноярье"»
Некоторые красноярцы не понимают, зачем сейчас ходить в торговые центры, когда есть маркетплейсы:
«Вариант маркетплейсы, не?»
«Давно не хожу по ТЦ, маркетплейсы рулят».