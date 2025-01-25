Песни Шамана и Олега Газманова могут войти в школьную программу

Posted 25 января, 09:07
Published 25 января, 09:07
Modified 25 января, 09:07
Updated 25 января, 09:07
Депутат Госдумы Сергей Колунов в интервью «РИА Новости» заявил, что ученики 1-8 классов с первого сентября этого года могут начать изучение патриотических песен современных авторов.
По словам депутата, к середине февраля группа экспертов составит сборник произведений, куда могут войти песни Шамана и Олега Газманова.
В Минпросвещения сообщили, что перечень музыкальных произведений еще формируется. Этим занимается рабочая группа.
После создания список будут обсуждать профильные эксперты, педагоги и общественники.