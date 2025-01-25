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Posted 25 января, 09:07

Published 25 января, 09:07

Modified 25 января, 09:07

Updated 25 января, 09:07

Песни Шамана и Олега Газманова могут войти в школьную программу

Песни Шамана и Олега Газманова могут войти в школьную программу

25 января 2025, 09:07
Фото: 1MI.
Российские школьники с нового учебного года могут начать изучение патриотических песен современных исполнителей. В списке есть Шаман и Олег Газманов.

Депутат Госдумы Сергей Колунов в интервью «РИА Новости» заявил, что ученики 1-8 классов с первого сентября этого года могут начать изучение патриотических песен современных авторов.

По словам депутата, к середине февраля группа экспертов составит сборник произведений, куда могут войти песни Шамана и Олега Газманова.

В Минпросвещения сообщили, что перечень музыкальных произведений еще формируется. Этим занимается рабочая группа.

После создания список будут обсуждать профильные эксперты, педагоги и общественники.

  • В ноябре мы писали о том, что Шаман выступит в Красноярске 10 февраля 2025 года.
  • В начале января депутат Госдумы Ярослав Нилов заявил, что в России якобы начался процесс отказа от ЕГЭ. Он уверял, что на смену единому государственному экзамену придет новый формат оценки знаний школьников. В Рособрнадзоре опровергли слова Нилова и сказали, что отменять ЕГЭ в ближайшие годы не будут.
  • «ПМ» спросил учителей и красноярцев, что они думают о ЕГЭ и нужно ли его отменять.
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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Музыка#Красноярский край#Россия#Госдума#Шаман#Минпросвещения
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