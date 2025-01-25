«Предателям не место на сцене»: депутат Пензина выступила против Лолиты и Арбениной

На Лолиту волна критики обрушилась после её участия в «голой» вечеринке, которую устроила Анастасия Ивлеева. Гостями стали Филипп Киркоров, Дима Билан, Ксения Собчак, Алёна Водонаева и другие знаменитости. После этого концерты Лолиты начали отменять в разных городах России, в том числе и в Красноярске. Выступление певицы должно было состояться 7 апреля 2024 года, однако его отменили. Лолита в своих соцсетях отмечала, что концерт не состоится по просьбам общественников.