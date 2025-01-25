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Posted 25 января, 12:51

Published 25 января, 12:51

Modified 25 января, 12:56

Updated 25 января, 12:56

Депутат Пензина назвала предателями Лолиту и Диану Арбенину

«Предателям не место на сцене»: депутат Пензина выступила против Лолиты и Арбениной

25 января 2025, 12:51
Фото: соцсети Лолиты Милявской и Дианы Арбениной.

Депутат Пензина назвала предателями Лолиту и Диану Арбенину

Депутат ЗС Красноярского края Елена Пензина выступила против концертов Лолиты и Дианы Арбениной.

В своем телеграм-канале Елена Пензина отметила, что Лолита Милявская и Арбенина планируют выступить во Дворце спорта имени Ивана Ярыгина. По словам депутата, исполнительницы «хорошо известны» своим отношением к СВО.

«При этом Арбенина планирует выступать в Красноярске 23 февраля. Не думаю, что эти концерты придутся по вкусу бойцам и их семьям, да и волонтеры от таких мероприятий не в восторге. Сам дворец Ярыгина является муниципальным предприятием, странно, что его директор не понимает простых и очевидных вещей — предателям не место на сцене».

«Проспект Мира» проверил и выяснил, что Лолита Милявская действительно планирует выступить в Красноярске 11 февраля. Однако ее концерт состоится в «Гранд Холл Сибирь».

Диана Арбенина и «Ночные снайперы» в рамках своего тура выступят 23 февраля в Ярыгинском дворце.

В 2023 году депутат Горсовета Вячеслав Дюков требовал отменить выступление Дианы Арбениной в Красноярске. Со слов депутата, артистка выступала против присоединения Крыма к России и выражала «антироссийскую позицию». После этого красноярцы раскритиковали Дюкова и обвинили во лжи. В итоге депутат закрыл комментарии в соцсетях.

На Лолиту волна критики обрушилась после её участия в «голой» вечеринке, которую устроила Анастасия Ивлеева. Гостями стали Филипп Киркоров, Дима Билан, Ксения Собчак, Алёна Водонаева и другие знаменитости. После этого концерты Лолиты начали отменять в разных городах России, в том числе и в Красноярске. Выступление певицы должно было состояться 7 апреля 2024 года, однако его отменили. Лолита в своих соцсетях отмечала, что концерт не состоится по просьбам общественников.

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