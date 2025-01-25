prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 января, 07:05

Published 25 января, 07:05

Modified 25 января, 07:05

Updated 25 января, 07:05

В Красноярске из-за непотушенного окурка погиб мужчина. Еще один человек в больнице

В Красноярске из-за непотушенного окурка погиб мужчина. Еще один человек в больнице

25 января 2025, 07:05
Фото: t.me/mchskrsk.
Сегодня ночью, 25 января, в Красноярске погиб мужчина во время пожара. Об этом рассказали в МЧС.

Все произошло в девятиэтажном доме на Парашютной. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.

Сообщается, что огнеборцы оперативно прибыли на место инцидента и быстро ликвидировали пожар. Однако во время возгорания погиб мужчина. Еще одну жительницу дома доставили в больницу.

Предварительно, пожар возник из-за курения в постели. Спасатели отмечают, что курить в постели или на диване нельзя, особенно в состоянии алкогольного опьянения. Еще специалисты рекомендуют стряхивать пепел только в несгораемую емкость.

Тлеющий окурок имеет температуру от 300 до 600 градусов, что легко вызывает тление горючих материалов.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Происшествия#Красноярск#Пожар#МЧС#Парашютная#Погибший
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика