В Красноярске из-за непотушенного окурка погиб мужчина. Еще один человек в больнице

Posted 25 января, 07:05
Published 25 января, 07:05
Modified 25 января, 07:05
Updated 25 января, 07:05
Все произошло в девятиэтажном доме на Парашютной. Площадь возгорания составила 10 квадратных метров.
Сообщается, что огнеборцы оперативно прибыли на место инцидента и быстро ликвидировали пожар. Однако во время возгорания погиб мужчина. Еще одну жительницу дома доставили в больницу.
Предварительно, пожар возник из-за курения в постели. Спасатели отмечают, что курить в постели или на диване нельзя, особенно в состоянии алкогольного опьянения. Еще специалисты рекомендуют стряхивать пепел только в несгораемую емкость.
Тлеющий окурок имеет температуру от 300 до 600 градусов, что легко вызывает тление горючих материалов.