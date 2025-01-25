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Posted 25 января, 11:22

Published 25 января, 11:22

Modified 25 января, 16:52

Updated 25 января, 16:52

В Красноярске за 40 миллионов продают квартиру в «самом популярном» ЖК

В Красноярске за 40 миллионов продают квартиру в «самом популярном» ЖК

25 января 2025, 11:22
Фото: elitekrsk.ru.
В Красноярске на улице Весны продают 4-комнатную квартиру с мебелью и дизайнерским ремонтом. «Проспект Мира» нашел объявление на портале «Элитный Красноярск».

Площадь квартиры — 135 квадратных метров. Высота потолков — 3,15 м. Квартира находится на 20 этаже в жилом комплексе SkySeven.

Как пишет автор объявления, в квартире выполнен стильный и современный дизайнерский ремонт. Квартир укомплектована мебелью и бытовой техникой.

«Панорамные окна с красивыми видами, продуманная планировка, согласованная на стадии строительства. И, конечно же, расположение в, пожалуй, самом популярном жилом комплексе Красноярска».
Фото: elitekrsk.ru

В квартире есть 3 отдельные спальни, два санузла, три гардеробные, лондри и два балкона.

Автор объявления отмечает, что ЖК находится недалеко от парков 400-летия Красноярска и «Сады мечты», а также от острова Татышев.

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#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Недвижимость#Квартира#Продажа
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