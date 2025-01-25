В Красноярске за 40 миллионов продают квартиру в «самом популярном» ЖК

Posted 25 января, 11:22
Published 25 января, 11:22
Modified 25 января, 16:52
Updated 25 января, 16:52
Площадь квартиры — 135 квадратных метров. Высота потолков — 3,15 м. Квартира находится на 20 этаже в жилом комплексе SkySeven.
Как пишет автор объявления, в квартире выполнен стильный и современный дизайнерский ремонт. Квартир укомплектована мебелью и бытовой техникой.
«Панорамные окна с красивыми видами, продуманная планировка, согласованная на стадии строительства. И, конечно же, расположение в, пожалуй, самом популярном жилом комплексе Красноярска».
В квартире есть 3 отдельные спальни, два санузла, три гардеробные, лондри и два балкона.
Автор объявления отмечает, что ЖК находится недалеко от парков 400-летия Красноярска и «Сады мечты», а также от острова Татышев.