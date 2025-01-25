В Красноярском крае главврача осудят за приемку фальшивого рентгена. Он стоил 25 млн

Posted 25 января, 04:11
Published 25 января, 04:11
Modified 25 января, 10:09
Updated 25 января, 10:09
Нижнеингашская больница благодаря участию в одной из госпрограмм нацпроекта «Здравоохранение» получила рентгеновский аппарат стоимостью 25 миллионов рублей.
По версии следствия, в ноябре 2021 года главврач от имени медучреждения заключила договор о поставке рентгена с ООО «Велий». Спустя два месяца оборудование поступило в больницу.
Сообщается, что главврач лично приняла аппарат и не проводила обязательную экспертизу товара. Впоследствии выяснилось, что рентген оказался незарегистрированным фальсификатом. Более того, его нельзя было использовать в медицинских целях.
В отношении главврача завели уголовное дело о превышении должностных полномочий (часть 3 статья 286 УК РФ). Женщине грозит от 4 до 12 лет лишения свободы.