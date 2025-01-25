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Posted 25 января, 04:11

Published 25 января, 04:11

Modified 25 января, 10:09

Updated 25 января, 10:09

В Красноярском крае главврача осудят за приемку фальшивого рентгена. Он стоил 25 млн

В Красноярском крае главврача осудят за приемку фальшивого рентгена. Он стоил 25 млн

25 января 2025, 04:11
Фото: Прокуратура Красноярского края.
В Красноярском крае главврач Нижнеингашской больницы пойдет под суд за приемку фальшивого рентген-аппарата.

Нижнеингашская больница благодаря участию в одной из госпрограмм нацпроекта «Здравоохранение» получила рентгеновский аппарат стоимостью 25 миллионов рублей.

По версии следствия, в ноябре 2021 года главврач от имени медучреждения заключила договор о поставке рентгена с ООО «Велий». Спустя два месяца оборудование поступило в больницу.

Сообщается, что главврач лично приняла аппарат и не проводила обязательную экспертизу товара. Впоследствии выяснилось, что рентген оказался незарегистрированным фальсификатом. Более того, его нельзя было использовать в медицинских целях.

В отношении главврача завели уголовное дело о превышении должностных полномочий (часть 3 статья 286 УК РФ). Женщине грозит от 4 до 12 лет лишения свободы.

  • Ранее мы рассказывали о том, что против бывшего гендиректора сибирского ФМБА Бориса Баранкина завели два уголовных дела. Его подозревают в подмене дорогих лекарств на более дешёвые аналоги и получении более 16,5 миллионов рублей в качестве взятки.
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#Никита Алексеев#Люди#Общество#Суд#Красноярский край#Прокуратура#Больница#Нижнеингашский район#Главврач#Уголовное дело
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