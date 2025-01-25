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Posted 25 января, 03:32

Published 25 января, 03:32

Modified 25 января, 03:32

Updated 25 января, 03:32

В Красноярском крае стало больше детей с инфекционным поражением сердца

В Красноярском крае стало больше детей с инфекционным поражением сердца

25 января 2025, 03:32
Фото: vk.com/krascardio.
В Красноярском крае выросло число детей с сердечными заболеваниями. Об этом сообщили в минздраве.

В прошлом году хирурги красноярского Кардиоцентра провели 527 операций детям, 50 из которых — новорожденным с критическим пороком сердца.

Врачи отмечают увеличение числа детей, которым потребовалась повторная операция на клапанах сердца.

«Это говорит о том, что пациенты растут, а значит, количество повторных вмешательств будет увеличиваться из года в год».

Выросло и число детей с инфекционным поражением сердца (эндокардит). Если раньше ежегодно было 1-2 таких пациента, то в прошлом году их было 5.

При этом кардиохирурги пока не знают, почему растет число пациентов с этой патологией — у них нет схожего анамнеза и каждый случай индивидуален.

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