В Красноярском крае стало больше детей с инфекционным поражением сердца

Posted 25 января, 03:32
Published 25 января, 03:32
Modified 25 января, 03:32
Updated 25 января, 03:32
В прошлом году хирурги красноярского Кардиоцентра провели 527 операций детям, 50 из которых — новорожденным с критическим пороком сердца.
Врачи отмечают увеличение числа детей, которым потребовалась повторная операция на клапанах сердца.
«Это говорит о том, что пациенты растут, а значит, количество повторных вмешательств будет увеличиваться из года в год».
Выросло и число детей с инфекционным поражением сердца (эндокардит). Если раньше ежегодно было 1-2 таких пациента, то в прошлом году их было 5.
При этом кардиохирурги пока не знают, почему растет число пациентов с этой патологией — у них нет схожего анамнеза и каждый случай индивидуален.