В «Роевом ручье» показали самца красного волка. Смотрите, какой красивый

Posted 25 января, 05:15
Published 25 января, 05:15
Modified 25 января, 10:09
Updated 25 января, 10:09
Этот вид появился в результате смешивания крови восточного волка, койота и серого волка. Наскальные рисунки и находки археологов говорят о том, что красные волки появились больше 2 тысяч лет назад.
Североамериканские индейцы считают этот вид тотемным животным. Для них красные волки — мудрые проводники и защитники.
В «Роевом ручье» живут несколько красных волков. На видео изображен самец по кличке Кайф.
В зоопарке отмечают, что самцы являются заботливыми родителями и активно участвуют в воспитании потомства.
В неволе красные волки могут прожить до 15 лет, в дикой природе — около 5 лет. Известно, что красные волки занесены в Красную книгу.
В России этот вид обитает на Алтае, Дальнем Востоке и в приграничных горных районах Средней Азии и Казахстана.