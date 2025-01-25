prmira.ru
ГлавноеВсе новости
prmira.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 25 января, 05:15

Published 25 января, 05:15

Modified 25 января, 10:09

Updated 25 января, 10:09

В «Роевом ручье» показали самца красного волка. Смотрите, какой красивый

В «Роевом ручье» показали самца красного волка. Смотрите, какой красивый

25 января 2025, 05:15
Фото: t.me/roev_ruchey.
В красноярском зоопарке показали красного волка. Это единственный и неповторимый вид в природе.

Этот вид появился в результате смешивания крови восточного волка, койота и серого волка. Наскальные рисунки и находки археологов говорят о том, что красные волки появились больше 2 тысяч лет назад.

Североамериканские индейцы считают этот вид тотемным животным. Для них красные волки — мудрые проводники и защитники.

В «Роевом ручье» живут несколько красных волков. На видео изображен самец по кличке Кайф.

Видео: t.me/roev_ruchey.

В зоопарке отмечают, что самцы являются заботливыми родителями и активно участвуют в воспитании потомства.

В неволе красные волки могут прожить до 15 лет, в дикой природе — около 5 лет. Известно, что красные волки занесены в Красную книгу.

В России этот вид обитает на Алтае, Дальнем Востоке и в приграничных горных районах Средней Азии и Казахстана.

  • До этого мы рассказывали, что из-за аномальной «жары» в Красноярске медведь Памир выходил из спячки раньше времени.
Читайте также:
В красноярском зоопарке появилось новое животное. Какое?В красноярский зоопарк привезут манулов в 2025 годуВ зоопарке Красноярска посетители бросили банку сгущенки медведице. Это плохо
#Никита Алексеев#Видео#Город#Люди#Общество#Животные#Красноярск#Роев ручей#Волк
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт prmira.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «Проспект Мира». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-78257 от 24 апреля 2020 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Макеев Алексей Валерьевич

Телефон: 8 (985) 271-65-54  /  +7 (499) 110-58-85

Электронный адрес: [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Размещение рекламы: +7 929 357 5366

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика