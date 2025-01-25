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Posted 25 января, 02:06

Published 25 января, 02:06

Modified 25 января, 02:06

Updated 25 января, 02:06

Василий Слонов будет отбывать наказание в качестве помощника депутата Госдумы

Василий Слонов будет отбывать наказание в качестве помощника депутата Госдумы

25 января 2025, 02:06
Фото: t.me/deputatdvkuznetsov.
Сюжет
Дело Слонова
Осужденный красноярский художник Василий Слонов будет проходить исправительные работы в качестве помощника депутата Госдумы. Ранее художника осудили за «неоднократную демонстрацию экстремистской символики».

В эфире телеканала ТВК Василий Слонов рассказал, что ему поступило предложение пройти исправительные работы в качестве помощника депутата Госдумы Дмитрия Кузнецова.

«Люди в Москве знают мне цену и знают, что я не экстремист. Это здесь меня кошмарят».

По словам художника, он будет заниматься культурным обменом со странами БРИКС.

Позднее депутат Дмитрий Кузнецов в своих соцсетях сообщил, что Слонов будет отбывать наказание в одном из его и Захара Прилепина просветительских фондов.

«В рамках исправительных работ Василий Слонов создаст арт-медвежат, поддерживающих традиционные ценности и мой законопроект о совместной опеке после развода. Мы должны защитить наших детей, женщин и страну».

Депутат отметил, что доходы от продажи арт-объектов пойдут на благотворительность.

В октябре 2023 года Слонова оштрафовали за сделанную им неваляшку с изображениями восьмиконечной звезды. Суд расценил это как символику «криминального движения АУЕ», которое признано Верховным судом России экстремистским и запрещено в стране. Художника признали виновным по административной статье о публичной демонстрации символики экстремистской организации (статья 20.3 КоАП РФ).

В феврале 2024 года против Слонова завели уголовное дело о неоднократной демонстрации экстремистской символики (статья 282.4 УК РФ). Поводом для этого стала публикация в соцсетях художника с фотографией той неваляшки. Обвинение заявило, что автор не удалил запись, и на это пожаловался «свидетель».

Первый суд состоялся 11 июня. Слонов вину не признал, а доводы обвинения назвал заблуждением. Он принес неваляшку в зал суда и заявил, что она является ироничным арт-объектом и высмеивает романтику тюремной культуры, а не пропагандирует запрещенное в России движение.

12 июля состоялось заседание суда, на котором эксперт огласил результаты лингвистической экспертизы. Он заявил, что на неваляшке есть символика экстремистского движения. При этом он не усмотрел признаков пропаганды. Свидетель обвинения отметил, что неваляшка имеет «атрибуты» запрещенного движения.

24 сентября суд назначил художнику год исправительных работ с удержанием в доход государства 15% от зарплаты, а также потребовал уничтожить неваляшку. 23 января 2025 года Слонов попытался оспорить приговор, однако суд оставил приговор без изменения.

#Никита Алексеев#Город#Люди#Общество#Красноярск#Суд#Приговор#Художник#Василий Слонов#Госдума#Дело Слонова
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