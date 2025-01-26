Блогер рассказал о новом месте для прогулок в Красноярске

Posted 26 января, 03:45
Published 26 января, 03:45
Modified 26 января, 03:45
Updated 26 января, 03:45
Илья Сураев опубликовал пост об этом в своем телеграм-канале «В эти 15 минут модно…». Он рассказал о маршруте по новому скверу и смотровой в Академгородке.
«Старт. Вам нужен ЖК Новый Академгородок. Адрес для таксиста / тетеньки из навигатора — „Академгородок, 66“. Можно посмотреть, как живут местные и изучить сразу два общественных пространства: сквер на обрыве и смотровая со стеклянным балконом».
Блогер пишет, что рядом можно взять кофе — пока на локации работает только кофейня Green House, но «скоро» появятся «РомБаба» и гастропаб «Академики».
Первая остановка — сквер на обрыве.
«Здесь небольшой, но насыщенный малыми архитектурными формами сквер. И гамаки, и качели, и скамейки-лавочки, и шезлонги, и столы… Прямо музей уличной мебели какой-то случился. Ну, а виды такие, что дыхание в грудине заканчивается».
Вторая остановка — смотровая с балконами. Чтобы туда добраться, нужно вернуться в ЖК, пройти мимо стройки в сторону дома по адресу Академгородок, 74.
«Здесь новые виды уличной мебели: барные стулья, лавки для спорта и вертикальные шезлонги. Последние — редкий урбанистический гость из Питера, где существует многолетняя северная традиция загорать полустоя. Попробуйте: это неожиданно приятно».
Блогер отметил, что весь такой маршрут, особенно зимой, займет минут 20 — поэтому он советует совместить прогулку с посещением мероприятия в культурном пространстве «Квартира Академика». Тут можно посмотреть афишу.