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Posted 26 января, 03:45

Published 26 января, 03:45

Modified 26 января, 03:45

Updated 26 января, 03:45

Блогер рассказал о новом месте для прогулок в Красноярске

Блогер рассказал о новом месте для прогулок в Красноярске

26 января 2025, 03:45
Фото: t.me/modno15minut.
Красноярский блогер и медиаменеджер Илья Сураев поделился маршрутом по новому месту для прогулок в Академгородке.

Илья Сураев опубликовал пост об этом в своем телеграм-канале «В эти 15 минут модно…». Он рассказал о маршруте по новому скверу и смотровой в Академгородке.

«Старт. Вам нужен ЖК Новый Академгородок. Адрес для таксиста / тетеньки из навигатора — „Академгородок, 66“. Можно посмотреть, как живут местные и изучить сразу два общественных пространства: сквер на обрыве и смотровая со стеклянным балконом».

Блогер пишет, что рядом можно взять кофе — пока на локации работает только кофейня Green House, но «скоро» появятся «РомБаба» и гастропаб «Академики».

Первая остановка — сквер на обрыве.

«Здесь небольшой, но насыщенный малыми архитектурными формами сквер. И гамаки, и качели, и скамейки-лавочки, и шезлонги, и столы… Прямо музей уличной мебели какой-то случился. Ну, а виды такие, что дыхание в грудине заканчивается».
Фото: t.me/modno15minut

Вторая остановка — смотровая с балконами. Чтобы туда добраться, нужно вернуться в ЖК, пройти мимо стройки в сторону дома по адресу Академгородок, 74.

«Здесь новые виды уличной мебели: барные стулья, лавки для спорта и вертикальные шезлонги. Последние — редкий урбанистический гость из Питера, где существует многолетняя северная традиция загорать полустоя. Попробуйте: это неожиданно приятно».
Фото: t.me/modno15minut

Блогер отметил, что весь такой маршрут, особенно зимой, займет минут 20 — поэтому он советует совместить прогулку с посещением мероприятия в культурном пространстве «Квартира Академика». Тут можно посмотреть афишу.

  • Смотровую с качелями и шезлонгами около нового ЖК в Академгородке начали обустраивать еще в 2023 году. К осени 2023 года была готова уже часть локаций.
  • Еще блогер составлял полноценный маршрут для прогулку по Академгородку — вот он.
  • Тут мы рассказывали про 5 знакомых многим мест в Красноярске и рядом, которые хороши для зимних прогулок.
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