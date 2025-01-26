Больше десятка полицейских авто заметили во дворе Зеленой Рощи. Что произошло

Posted 26 января, 05:58
Published 26 января, 05:58
Modified 26 января, 06:05
Updated 26 января, 06:05
В чатах утверждали, что патрульные машины приехали на улицу Мате Залки. Там стали заявлять, что полиция ловит педофила, который «уже изнасиловал двух детей».
В полиции заявили, что это фейк:
«ГУ МВД России по Красноярскому краю официально заявляет, что утверждения не соответствуют действительности. Сообщений и заявлений о данных событиях, якобы имевших место, в ОВД не поступало, как и информации о „подозреваемом“», — сообщили в пресс-службе полиции.
В МВД уточнили «ПМ», что сбор патрульных автомобилей был, но был связан с оперативной работой сотрудников, а не «поимкой маньяка».