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Posted 26 января, 05:58

Published 26 января, 05:58

Modified 26 января, 06:05

Updated 26 января, 06:05

Больше десятка полицейских авто заметили во дворе Зеленой Рощи. Что произошло

Больше десятка полицейских авто заметили во дворе Зеленой Рощи. Что произошло

26 января 2025, 05:58
Фото: 1MI.
В красноярских чатах появилось фото, где сразу 11 экипажей ДПС собрались в одном дворе в микрорайоне Зеленая роща. Рассказываем, что случилось.

В чатах утверждали, что патрульные машины приехали на улицу Мате Залки. Там стали заявлять, что полиция ловит педофила, который «уже изнасиловал двух детей».

Фото: «Кринж Красноярска»

В полиции заявили, что это фейк:

«ГУ МВД России по Красноярскому краю официально заявляет, что утверждения не соответствуют действительности. Сообщений и заявлений о данных событиях, якобы имевших место, в ОВД не поступало, как и информации о „подозреваемом“», — сообщили в пресс-службе полиции.

В МВД уточнили «ПМ», что сбор патрульных автомобилей был, но был связан с оперативной работой сотрудников, а не «поимкой маньяка».

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Красноярск#Полиция#Зеленая Роща#Фейк#Полицейские
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