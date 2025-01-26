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Posted 26 января, 07:12

Published 26 января, 07:12

Modified 26 января, 07:16

Updated 26 января, 07:16

Из ТРК «Комсомолл» эвакуировали посетителей. Там сработала сигнализация

Из ТРК «Комсомолл» эвакуировали посетителей. Там сработала сигнализация

26 января 2025, 07:12
Фото: prmira.ru.
Из ТРК «Комсомолл» эвакуировали посетителей из-за сработавшей пожарной сигнализации.
Видео: prmira.ru.

Как рассказали «Проспекту Мира» очевидцы, в здании заработало звуковое оповещение с просьбой покинуть торговый комплекс.

Видео: prmira.ru.

Очевидцы вскоре сообщили, что людей уже запустили обратно. Люди предполагают, что сигнализация сработала ложно.

В администрации торгового комплекса «ПМ» подтвердили, что эвакуация была, но посетителей уже пустили обратно.

«Да, была эвакуация. Но уже всё. Всё хорошо», — сказали в комплексе.

Причины эвакуации там не уточнили. В МЧС «ПМ», сообщили, что кожаные не получали вызовов из торгового комплекса.

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