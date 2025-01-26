Из ТРК «Комсомолл» эвакуировали посетителей. Там сработала сигнализация

Posted 26 января, 07:12
Published 26 января, 07:12
Modified 26 января, 07:16
Updated 26 января, 07:16
Как рассказали «Проспекту Мира» очевидцы, в здании заработало звуковое оповещение с просьбой покинуть торговый комплекс.
Очевидцы вскоре сообщили, что людей уже запустили обратно. Люди предполагают, что сигнализация сработала ложно.
В администрации торгового комплекса «ПМ» подтвердили, что эвакуация была, но посетителей уже пустили обратно.
«Да, была эвакуация. Но уже всё. Всё хорошо», — сказали в комплексе.
Причины эвакуации там не уточнили. В МЧС «ПМ», сообщили, что кожаные не получали вызовов из торгового комплекса.