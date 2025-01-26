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Posted 26 января, 02:34

Published 26 января, 02:34

Modified 26 января, 02:34

Updated 26 января, 02:34

Красноярцам напомнили, как безопасно водить авто в морозы

Красноярцам напомнили, как безопасно водить авто в морозы

26 января 2025, 02:34
Фото: t.me/gibdd124.
В ГАИ напомнили красноярцам правила безопасного вождения в морозы.

Как отмечают дорожные инспекторы, особую осторожность следует проявлять во время загородных поездок. Если вы отправляетесь в загородную поездку, следует взять с собой теплую одежду на случай, если что-то сломается и вам придется находиться вне салона автомобиля.

«Температура за городом ниже на несколько градусов, и дорожные условия могут значительно отличаться — не забывайте об этом», — напоминают в ГАИ.

При проезде небольшого скользкого участка не нужно тормозить и крутить руль — так можно спровоцировать занос транспортного средства.

Вот еще несколько правил:

  • при длительном движении по глубокому снегу следует включить пониженную передачу и избегать остановок;
  • перед прохождением поворота нужно заранее снизить скорость, а во время его прохождения не тормозить.

Водителям советуют быть осторожными при перестроениях и даже при прямолинейном движении по скользкой дороге.

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#София Штейнберг#Город#Люди#Общество#Авто#Красноярск#Красноярский край#Водители#ГАИ#Морозы
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