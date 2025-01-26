Красноярцам напомнили, как безопасно водить авто в морозы

Posted 26 января, 02:34
Published 26 января, 02:34
Modified 26 января, 02:34
Updated 26 января, 02:34
Как отмечают дорожные инспекторы, особую осторожность следует проявлять во время загородных поездок. Если вы отправляетесь в загородную поездку, следует взять с собой теплую одежду на случай, если что-то сломается и вам придется находиться вне салона автомобиля.
«Температура за городом ниже на несколько градусов, и дорожные условия могут значительно отличаться — не забывайте об этом», — напоминают в ГАИ.
При проезде небольшого скользкого участка не нужно тормозить и крутить руль — так можно спровоцировать занос транспортного средства.
Вот еще несколько правил:
Водителям советуют быть осторожными при перестроениях и даже при прямолинейном движении по скользкой дороге.